比較NVDA與TSLA

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之前有文章提到Nvidia（見相關連結），指其股價走勢強勁。有人提議不如討論Nvidia(NVDA)與之前的Tesla(TSLA)，這題材頗有趣。

上升段速

兩隻股票也在短時間內大升，要比較哪隻升得較急，可以化成每月複利率去看其上升段速。粗略看看它們由「山腳」到「山頂」的大升一段。

TSLA自2020年3月約30美元，升至2021年11月超過400美元，20個月膨脹至13倍，化作每月複利率達13%。

NVDA（計分拆後）自2023年1月約15美元，升至2024年6月超過130美元，18個月膨脹至八倍多，化作每月複利率也差不多13%。

兩者上升段速看來差不多吧。要留意，如今TSLA算是處於煙火過後的狀態，而NVDA還有AI命題，股價上勢頭還在，可能未見山頂。

AI熱潮未退，NVDA股價應還有力再上。(Shutterstock)

市場瘋狂度

記得TSLA於2020年狂升時，美國科技股一片大牛市。如今NVDA更癲，即使美國科技股有點停滯，它仍獨自領漲，一隻股救整個納指。

股民對兩隻股票的反應也相類似，相當亢奮，甚少負面聲音。

TSLA當年吸引不少年輕人，甚至有寫blog多年的價值投資者也all in TSLA，認為「有今生無來世」，指自己錯過了過去的股王如Apple、Facebook、Google、Microsoft等，不能錯過這一隻。

今天NVDA亦吸引不少股民，部分投資group每晚替NVDA打氣，十分熱鬧。有網友指身邊一向不買美股的朋友也主動與他分享NVDA的升勢情況，還問他應否買入。

時代性

兩者共通點是之前好些年都算是名不經傳的企業，但遇上一個劃時代潮流而狂升。

TSLA搞電動車，憧憬電動車可以取代大部分燃油車，創造一個極龐大的市場，同時亦預期一個穩固的護城河。

NVDA做顯示卡生意，一直不起眼，直至加密貨幣掘礦潮時大升一輪，如今再來AI時代，憧憬未來電腦的算力決定一切，因而迎來AI快車。

TSLA後來表現不濟，因為護城河並沒有預期般穩固。NVDA又如何呢？

業績能否支撐股價？

TSLA起初搞電動車並未賺錢，即使後來有錢賺，相對其超高股價，看來亦不成比例，記得市盈率曾過千倍。

NVDA現時市盈率72倍，盈利比上年增長262%，全球對顯示卡需求勢頭未減，相對上不算太貴。

對掌舵人的感覺

投資股票其中一個重要因素是看其掌舵人，可以比較一下TSLA的Elon Musk與NVDA的黃仁勳。感覺上，兩者都是超級銷售員，很懂談遠景去作企業市值管理。

人品方面，有網友留言說得好：黃仁勳小時候家貧，在快餐店打工，畢業後與朋友創立NVDA，不造CPU而造GPU，到今天再造AI chip；懂感恩，公開感激TSMC初創時的幫助，而太太是其初戀情人，有義氣兼長情。

Elon Musk相對比較多動作，舞弄股價、搞融資，又搞別的生意，如SpaceX及收購Twitter，擁有多間企業，似不太專心搞TSLA；搞SpaceX火箭發射差點失敗，似一個冒險家多於實業家；對員工亦差。

黃仁勳在2024年的薪酬約3400萬美元，Elon Musk薪酬近600億美元，兩者相差甚遠。如果掌舵人「心地不好」，將如何對待小股東呢？

沒落因素

通常一間企業能謀取暴利，必需要身處時代風眼，而又沒有出現競爭對手。若沒落，一是時代過去，一是出現競爭或替代品。

以前拍片寫文章談過TSLA電動車會否沒落（見相關連結）。NVDA的技術層面相對電動車來說，應該更難被取代，只要AI浪潮一直發展下去，NVDA的優勢比起TSLA更能長遠持續。

相關連結：

【黃仁勳減持Nvidia】



【Tesla神話？】







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