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早前寫過一篇《不適合投資人特質》（見連結），今天談談成功投資人特質，是否把「不適合投資人特質」完全相反來看就行？然而，把這些特質反過來，只能算是適合投資的人，但要做到成功投資人，還有些特質吧。

觀察多年，長期投資成功賺錢有很多瓣數，可能是Trader獵人式的機會主義者，又可以是股神巴菲特如農夫式的長線持有型。特質之多，不能盡錄，這裏討論其中一些特質，就是具有知識與超有恒心地長期實踐。

當巴菲特被問到：「你提出累積財富的方法這麼容易，為何世上只有極少數人像你般投資而變得如此富有呢？」巴菲特回應：「因為很少人願意慢慢變有錢，多數人都只想快速獲利。」慢慢變有錢的過程，還隱藏著一些特質，其中一點是忍得住長時期的納悶。

具有知識與超有恒心，是投資成功的法門。(Shutterstock)

有恒心去幹超悶的事

投資要成功，首先要極有恒心。其實，任何事情要做到極致、做到藝術境界的級別，都要極有恒心。任何運動亦然，游水、跑步、踏單車，很多人都會，有些人天生更是天才級別，一學便上手，而且比其他人叻；但要做到頂級，在頂級的圈子裏，每位都是天才，更重要的是每位都長期訓練，練到極致。

任何事即使多容易，要你重複去幹很多次，難度都會變得超高。例如要你蹲下來再站起來，極之容易，但要你重複1000次，就會超難。何詩蓓有如此游泳天賦，亦一定天生喜歡游水，但要做到世界級，就要每天早上5時起床練水，若功課繁重時更要3時起床完成功課再練水，每天重複游幾小時，那就不是普通事。

有恒心也要做對事

有恒心去做事，也要做對事。身邊有朋友受腳痛困擾，醫生替他照磁力共振後建議多做運動，於是他聽醫生吩咐很有恒心地不停活動，即使坐梳化看電視時也多舉腳。如是者過了幾個月，腳痛不但沒有好轉，更加惡化。於是轉醫生再照磁力共振，發現膝蓋下生了骨刺，若多運動會令骨刺增生，使情況惡化。朋友大惑不解，醫生解釋可能之前那位醫生用的磁力共振機解像度不足，所以看不見小骨刺，因而給錯建議。

朋友按第一位醫生建議很有恒心地做運動，方法與方向完全錯誤，結果是災難性的。因此，有恒心是一個重點，而另一個重點是知識，要多吸收知識、多思考，化成智慧，再有恒心地去實踐。這些是我所觀察到的成功投資人特質。

相關連結：

【不適合投資人特質】

https://www.patreon.com/posts/bu-shi-he-tou-zi-106352814



【並非人人適合投資】

https://www.patreon.com/posts/bing-fei-ren-ren-103792548







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