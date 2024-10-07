加入最愛專欄 收藏文章

暑假剛去完日本福岡旅遊（見連結），上星期又去了東京旅遊。這次事前沒有刻意去計劃，只是趁國慶連著的假期，小朋友學校也因老師活動而放假，與太太商量過，不如再來一次短線遊，難得於非旅遊旺季飛一轉。

今次酒店位於池袋，這地方有如香港的銅鑼灣，到埗當日已經是晚上10時後，但依然滿街都是人，感覺還有點可怕，因為晚上的人群多數穿得很潮，甚至有Cosplay（動漫衣著）與Crossdress（男扮女裝），我們頓時變成異類似的。

第一天先到池袋附近逛逛，先到Sunshine City找全球最多扭蛋機的商場讓小朋友開心一下，再到Sunshine 60頂層，望著全東京的景色享用午餐。那間餐廳消費實在經濟，個人午餐只是百多港元，若預先訂定的Afternoon Tea也只是200多港元一位，相比之下，若在香港五星酒店，還要享受這個全東京景色，至少500港元以上吧。

在池袋Sunshine 60頂層，可俯瞰全東京的景色。(Shutterstock)

附近還有不少電子遊戲機舖，內裏有打鼓機、彈琴機、跳舞機、手鼓機等，每個系列的遊戲機都有三數人表現超勁，我在後面看得目瞪口呆。那些勁人當中，有些看起來是上了年紀的阿叔，明顯他們花了不少時間在那些遊戲機上。何解有那麼多時間呢？是放工後狂操？還是失業呢？

這次旅行的重頭戲是到Harry Potter展覽館，若各位有小朋友而又喜歡Harry Potter的話，實在不能不去此地朝聖。我們事先沒有購票，當日到展覽館門口才知道不接受即場買票，幸好會場門口有Wi-Fi可供上網，立即上網購票，成功入場。

Harry Potter展覽館的魔杖銷情火爆，而這盤生意的性價比很高。(Shutterstock)

入場費當然是展覽館收入的主要來源，而我留意到其「魔杖」銷情也非常厲害。每支魔杖約250港元，我認為這盤生意的性價比很高，說到底只是一支木棒（或者內裏有根鐵棒），成本應該低得很。眼見差不多每位小朋友都總拿著一根魔杖，銷售氣氛設計得非常好。整個展覽館足夠待一整天，各部分也處理得十分細緻，小朋友玩得開心，若香港有一家這個主題的展覽館就好了。

看見YouTube上有影片教人到東京「玩爆135個景點」，感覺這很辛苦吧，我們偏向喜歡「Hea遊」。最後一天我們選擇到上野逛逛公園、玩船仔，看看廟堂、文化館、美術館與科學館等。想不到小朋友中途竟嚷著要回酒店看Netflix，比我們更Hea，有趣吧。

在上野逛公園、玩船仔，是不錯的親子活動。(Shutterstock)

在上野選了一間餐廳吃神戶牛，入口即溶的感覺實在太正。記得早前到韓國旅遊，感覺無啖好食（見連結），日本則不同，即使她的經濟好或壞、匯率高或低，你若能付點錢，總有些高端消費供你選擇。

日本多年來成為港人的「鄉下」，正因為她早已發達，並不是亞洲四「小」龍，早已是「大」龍，亦有很好的玩與食文化，同時日圓長期保持紙水低，而經濟又不算好，對外國旅客的確吸引。若香港經濟情況持續不妙，會否成為其他地方旅客的「鄉下」呢？這又是好是壞呢？

相關連結：

【日本福岡遊記2024夏】



【復活節韓遊】







《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇