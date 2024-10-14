港股逃生門出現，奪門而出？

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國慶前港股氣勢如虹，一口氣由萬七點升至二萬三千點，坊間不少討論這次港股大升市會維持多久。話口未完，早幾天來一個反高潮，以破紀錄成交地創出破紀錄單日跌幅。於如此波動的股市，我反而想重提舊事，因這是一個很好的學習與進步機會。

今年3月與朋友飯局，當時朋友指投資港股後股價不斷下跌，資金被套牢，頗擔心地問：「何時有逃生門？」事後亦拍片分享（見連結）。近日我自己也重溫一次當時影片內容，觀察投資者於不同投資環境的心境變化，很有趣。

不止一位朋友於飯局中表示早一兩年見港股便宜，於是投資港股而「坐艇」，希望恒指可以回升至二萬二千點，猶如打開一道「逃生門」好讓他們走貨。當時朋友列舉擔心的原因，提到的因素大概都是報章看法，包括香港失去金融中心地位、外資撤離、中國與西方國家意識形態上的鬥爭、中國與香港的經濟問題、世界局勢紛亂、高息環境等等，短短5分鐘數一大籮看淡因素，總結是「港股已死」。

我不是先知，不可能預測未來，亦不相信有人可以。曾經拍片表示投資並非預測未來，而是預備或預視未來（見連結）。未來總是充滿不確定性的，今天的劣勢，到底是迷失數十載的開端？還是應該等待否極泰來呢？

當時我見朋友們如此悲觀，也提出一些觀點。例如中西方的關係會否回暖呢？又或者美國總統易帥後又如何走？外資從來認錢不認人，那裏有錢搵就到那裏。世界上與西方意識形態不同的國家多的是，資金多不理會。如今見你不濟就一沉百踏，港股吹淡風，做「低」容易做「上」難，外資自然積極沽空做世界。當你看得很淡時，隨時來個反高潮也未定。

這並不代表我的完整看法，只是身邊朋友看到極淡一面，我就嘗試提出一些不太悲觀的看法，讓他們多一個思考角度，平衡一下。

恒指回升，猶如打開一道「逃生門」（Shutterstock）

另一邊廂，當時我反問：「既然覺得未來前景如此暗淡，何解還等待逃生門呢？」在朋友眼中，前景暗淡，只會向下，絕望之極，股市又怎能回升呢？例如朋友高位買了阿里巴巴，如今大跌一半，難道待它回升一倍才平手離場？當時我提出一個問題：「你覺得阿里巴巴升一倍容易？還是NVIDIA或Microsoft升一倍容易呢？」以換馬思維去想，何解定必要在蝕大本的股票上等它回升呢？

當場也提醒朋友要小心「左一巴右一巴」。例如，朋友於高位買入阿里巴巴跌一半後，因看淡前景而換馬到美股，從高位買入美股後再遇美股大跌，而港股這邊突然來一個高潮，每邊都高位買入，跌至低位沽貨後才大升，令人痛不欲生。

甚麼情況我都說過，文章總是四平八穩，「大包圍」的看法，有何參考價值？這就是預備未來與預測未來的分別，未來可能性有很多，投資者應作好風險管理，計好自己盤數，盡量於每個出現場景都不傷汗毛，這才最有價值。

今次港股因某些原因而出現巨大波動，當日所提到的所謂「逃生門」似乎已出現。好奇地想，到底朋友們是否已經「奪門而出」？還是轉口風：「阿爺出大招，外資回來，漫長大牛市的開始，追貨買入賺錢好機會…」。

相關連結：

【港股逃生門】

【投資應有概念 預備與預視未來 保險與資產配置】







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