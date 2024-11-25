買錯恒生，來回差五成

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祖師爺級的財經Blogger「市場先生」已有一段日子無作網上分享了，我曾經邀請他到小弟Patreon說兩句，每次他總能提出不少獨到看法，而那些看法來自深入分析的結果。近期見他開了YouTube拍片分享，還不時請嘉賓一起玩，相當熱鬧。市場先生的YouTube成為小弟常聽的channel之一，今次聽到他提到恒生銀行(00011)與中銀香港(02388)的比較，有所得著。

市場先生留意到過去3年，中銀香港股價計及股息回報後升了兩成多，而恒生銀行則跌了兩成多。此消彼長之下，這3年來，恒生銀行回報跑輸中銀香港近五成之多。市場先生認為，香港股票市場是相對理性的，市場給予這個結果，代表兩家本地龍頭銀行的基本因素存在差異。

過去3年間，計及股息回報後，恒生銀行的股價跌了兩成多。(Shutterstock)

市場先生深入分析兩隻股票的盈利結構，發現其中一個重點是不少銀行貸款的資產質素受內地商業房地產影響，近年內房屢屢出事，直接影響兩家本地銀行的盈利。然而，翻開年報卻發現，中銀香港就內房企業的貸款比恒生銀行還要多，為何恒生銀行表現更差勁呢？

鑽深一點，市場先生提到一個數字叫NPL(Non-Performing Loan)，直譯為「不良債權」，大家可以把這數字理解為因債仔不履行合約而未能收回的貸款，近似壞帳的概念。比較兩者不履約比率，恒生銀行有差不多一半，而中銀香港只有約一成。問題又來了，明明中銀香港貸款予內房企業比率較高，但NPL卻比恒生銀行更低？

重點是恒生銀行主要貸款予民企內房，而中銀香港主要貸款予國企內房。若大家有留意市場先生於2022年1月及10月到小弟channel作客的分享 （見連結），大概早已了解內房板塊中民企與國企的前景。早段日子，出事的內房全是民企內房，而不是國企內房，這也是恒生銀行跑輸中銀香港的原因。

貸款予內房方面，中銀香港的主要目標為國企。(Shutterstock)

市場先生認為影響本地銀行這個內房風暴算是過去了，然而，下一個風暴將發生在香港房地產。再拿兩者的相關NPL比較，中銀香港是0.2%，而恒生銀行是9.6%，恒生銀行的投資者要小心了。這裏只作一些重點討論，影片中有更詳細的分享，大家不妨重溫（見連結）。

大家可能在網上聽一些「講股佬」，看看股市走勢、看看某股增長與否、說說特朗普上台之後應該買甚麼，深入一點的話，頂多是拿不同股票的盈利來拼拼而已。然而，很難解答到這類深度的問題：「內地經濟出問題，內房出問題，本地銀行也因此出問題，為何中銀香港與恒生銀行表現差這麼遠呢？」這是一個很難得的channel，絕大部分的財經channel都不會有這個深度。

相關連結：

【市場先生：恒生銀行股價跑輸中銀香港之迷】



【市場先生/巴黎/止凡 第三集 內房、物管有無運行？】



【市場先生 巴黎兄 zoom 2 - 內房股實際情況係點？】







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