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2024年剛過去，試試檢視一些比較被動的投資方法。主要以S&P500作為主角，選取三種投資方法，年期為8年，看看結果如何。想不到，有種投資方法的回報驚人，嚇我一跳。

第一種是「狗股投資法」，若大家經常看有關價值投資的書籍，應該有所聽聞。其操作是以每年年尾股價計算，選取S&P500入面最高股息率的三隻股票，買入它們並持有一年，到下一年的年尾再拿出來檢視，同樣選出最高股息率的三隻股票，若結果不變，就繼續持有，若結果不同就換馬，如是者一年檢視一次，持續8年，看看結果如何。

第二種我稱為「博反彈投資法」，這概念衍生自「狗股投資法」，由於「狗股投資法」於每年年尾選出最高股息率的股票，其邏輯為買入股價突然下跌令股息率上升的股票，原意來自價值投資的一個概念——見股價下跌相對便宜，便買入期待股價回升。於是，不如用這個邏輯再發展多一個投資法出來檢視一下。

「博反彈投資法」以每年年尾股價計，選取S&P500入面該年跌幅最大的三隻股票，買入它們並持有一年，到下一年的年尾再拿出來檢視，同樣選出跌幅最大的三隻股票，若果結果不變，就繼續持有，若結果不同就換馬，如是者一年檢視一次，持續8年，看看結果如何。

選取適當的被動投資方法，亦可為你帶來可觀利潤。(Shutterstock)

第三種我稱為「順勢投資法」，以上兩種投資法都來自價值投資概念，即買入價跌便宜的資產期待價格回升，這次檢視一種邏輯反轉的投資法，即買入處於升勢的股票。

「順勢投資法」以每年年尾股價計，選取S&P500入面該年升幅最大的三隻股票，買入它們並持有一年，到下一年的年尾再拿出來檢視，同樣選出升幅最大的三隻股票，若結果不變，就繼續持有，若結果不同就換馬，如是者一年檢視一次，持續8年，看看結果如何。

若以1萬元作為起始投資，每年平均地買入投資法篩選出來的股票，結果如何？小弟製作了google sheet及拍片詳細討論，有興趣的話可以於小弟Patreon內重溫（見連結）。這裏篇幅所限，只略提結果重點。

第一種「狗股投資法」，1萬元的投資，8年後計及股息回報會變成2萬多元，即平均年回報約12%左右，不過不失。

第二種「博反彈投資法」，1萬元的投資會變成7千多元，8年要輸兩成多。

第三種「順勢投資法」，1萬元的投資會變成近19萬元，8年賺近18倍，平均年回報約50%，相當驚人。

三種投資方法都不用個股研究分析，純粹看股價與股息率表現決定買賣，所得回報結果相距甚遠，對大家有多少參考價值呢？

相關連結： https://www.patreon.com/posts/yong-aijian-shi-119910385







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