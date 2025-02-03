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文章刊出時正值年初六，立春正日，祝各位蛇年萬事如意、身體健康。新春時節，找個有趣話題分享一下。網上看見全球智商排名，有些值得討論的地方。

數年前已經聽聞香港人全球智商最高，今天香港與新加坡同樣以平均智商108膺全球最高智商地區。感覺上這與生活節奏有關，一個地區的生活環境愈是「森林法則」及「弱肉強食」，市民的智商就被迫要提高來適應。由於香港與新加坡的稅制都是比較「多勞多得」，沒有太多社會福利可言，所以市民需要更「醒目」以適應環境，我一向是這樣理解的。

當看到前十名智商最高地區時，以上的理解則不太成立。前十名智商最高地區，分別為新加坡、香港、台灣、南韓、日本、中國、瑞士、荷蘭、北韓及澳門。在這些高智商地區當中，嘗試找些共通點。

香港與新加坡以平均智商108，膺全球最高智商地區。(Shutterstock)

剛才提到的社會體制，新加坡、香港、台灣等地都算是資本主義，而且生活頗壓迫。然而，完全行資本主義的美國只排第28位，經濟落後的共產國家北韓則位列第9位，似乎社會體制與經濟情況因素不太成立，醫療及營養關係亦被北韓上榜而打破。文化習俗與教育又似乎不算，因為每個國家都有不少差異。不禁令人相信這與種族有關，除了第7位的瑞士與第8位的荷蘭之外，其餘8個都是華人居多或佔一定比例的地區，有趣。

近年很多香港人移民到英國，原來英國人智商排名16，平均智商比香港人低8點。選擇移民時，去一個平均智商較低的地區，是否多點優勢呢？另外，猶太人一向被認為是全球最聰明的人種，但猶太人聚居的以色列智商排名第19位，平均智商為100，不算太厲害。

還有一個有趣的地方，一般智商低於70會被界定為弱智。統計中有17個國家，平均智商低於70，不少來自非洲地區，包括南非、蘇丹、尼日利亞、加納、乍得、喀麥隆、馬里、剛果民主共和國、厄立特里亞、幾內亞比紹、埃塞俄比亞、塞內加爾、甘比亞、東帝汶、加彭、聖多美和普林西比、赤道幾內亞。

當中，最低智商的是赤道幾內亞，平均智商只有56，這數字代表差不多全球最低智商的0.1%人口。或許這解釋了為何這些國家一般都比較落後，全民只有這個智商，很難期望他們懂得發展國防、外交。

現今世代，只要智商未有相差太遠，例如相差10至20點，對一般知識與資訊的理解能力不會有太大差別（除非智商差距有如香港與赤道幾內亞的52點差別，才會出現問題）。工作多年，明白到在一般職場內，智商高低並非成功關鍵，知識、情商及處事手法更為重要。投資理財亦然，知識累積是關鍵要素。特別喜歡匯君提過的「書本位」，新的一年，開卷有益。

資料來源：https://hk.wwiqtest.com/iq-compared-by-countries/







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