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正所謂「貧者愈貧、富者愈富」，香港作為貧富懸殊最嚴重的地方，其實要一眾富豪出事都相當難，但這些年又的確出現多個因素摧毀了他們的財富，讓我們數一數。

談到富豪，多少錢才算得上富豪？香港大約有多少富豪呢？記得數年前寫過一篇相關文章，瑞銀聯同羅兵咸永道於2017年發布《億萬富豪報告》，指全球有約1500位億萬富豪，而亞洲億萬富豪人數達637人，首次超過美國的563人。當時我對傳媒所用的「億萬富豪」這個字眼有所懷疑，亞洲地區身家上億怎會只得數百人呢？

單計香港也不止幾百位過億富豪吧，香港上市公司也過千間，銅鑼灣地舖、麥當奴道、山頂道，隨意一個地址都值過億，即使這個「億萬富豪」是以美元計算，也應該不止吧。後來讀過原文出處，「億萬富豪」所指的是擁有10億美元身家，即78億港元，這就與認知差不多了。

身家達78億港元，能成為富豪級數，投資考慮最著重的已不是資本增值，而是資產安全與資產配置。資產配置，最出名的是Benjamin Graham提到的股票與債券比例，按市況高低去調整股債比例。坊間亦有些金融機構推行按年齡調整股債比例，例如70歲就應該投資70%債及30%股票。富豪的資產配置考慮，當然有更多資產類別選擇，其中一個是房地產。

債、股、房地產三個投資類別，資產配置這些簡單概念，富豪可以請一組人幫忙打理便可，富豪們更能接觸到普通大眾沒有資格投資的項目，贏面相當大。這些投資項目，近年發生了甚麼事呢？

近年高端投資項目屢爆事端，令富豪們損失慘重。(Shutterstock)

債券方面，直債入場門檻本身已很高，富豪們更有機會成為少數核心投資者。可惜他們不少買入大量恒大債券，有傳一個富豪飯局中，同枱的超級富豪加起來買入過千億恒大債券。如今恒大雖還未正式破產，但實際上這些債券與廢紙有多少分別呢？

房地產方面，普通市民會想到買三兩個物業收租，富豪們可以擁有整棟商業大廈或地舖。近年零售疲弱，加上消費習慣改為網購為主，令商舖價值下跌，一眾業主十分困擾，尤其運用槓桿的業主更麻煩，一方面加息令成本大升，另一方面減租壓力又令估值下調，觸發銀行call loan，而空租則沒有現金流。

股票方面，大眾買普通股票，富豪們則可以操控「莊家股」，本應買賣兩贏，可惜香港股市持續低迷。近年證監大力打擊買賣殼等財技活動，股市又一潭死水，不少富豪持有「莊家股」，過往利用財技賺錢，炒高股價再按股套現之類，如今因市值大跌，加上加息因素，以股抵押槓桿變得不可行。

財富到達這個級數，早已上岸，在資本主義富者愈富的法則下，身家吃十世也吃不完，要把他們拉下神壇，談何容易呢？事實上，歷年風浪也很難傷到他們，他們相對普通市民永遠有優勢，甚麼風暴與海嘯，全城輸大錢，他們未必大輸，甚至乎有機會賺大錢。然而，以上這些高端投資項目全部出事，有些甚至到 「吐吐羅絲」(total loss)的程度，令他們跌得比普通市民傷，這個完美風暴實在百年一遇，相當罕見。







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