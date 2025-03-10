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80、90年代，當時最出色的基金經理Peter Lynch也是精於選股，最記得他的一句：「企業最重要有三點，盈利、盈利、盈利」。另一邊廂，被動型基金經理John Bogle出版的著作《The Little Book of Common Sense Investing》提到，要長期跑贏大市非常困難，由1970年至2005年間，355隻基金中只有3隻不靠運氣地跑贏大市（年回報比大市高出2%），成功率只有0.8%。買個股還是買大市？如何取捨？的確是一個有趣的思考題。

實情是「沒有一本通書睇到老」，不同時勢會演化出不同的投資策略。之前匯君提出過一個觀察，買個股及買大市的合理性，其實與時代背景有關。當大市好時，就不用買個股，相反，當大市差時，投資者就偏向買個股。在5周年live中（見連結），有網友追問這個題材，讓匯君有機會詳細解說一下。

身處不同時勢，應採取相應的投資策略。(Shutterstock)

首先，過去已經有文獻證明，透過選股策略長時間跑贏大市，難度相當高。若大市好的時候，簡單買大市已能獲得好回報，投資者多不會浪費時間與心力去選股。還有，當大市好時，雞犬皆升，這會進一步吸納很多資金，而這些資金未必依據甚麼價值投資下注，那會產生幾個印象：

1. 大量資金會令指數中的股票有更高的估值，多數股票背負太多溢價，不容易行使價值投資。

2. 若靠選擇指數以內的公司去跑贏大市，由於資金太多，近乎亂下注，較難去預計哪家公司能吸引多少資金，增加跑贏大市的難度。

3. 若靠選擇指數以外的公司去跑贏大市，難度會更高，因為指數以內的公司會享受更高溢價，代表指數以外的股票更難跑贏大市。

因此，當大市好時，以積極選股策略去投資，性價比不高。

當大市差時，當然不應買大市，因為大市處於下跌中，回報是負數，買來幹嗎？和大市好時相反，資金被抽離大市，於此情況下，要在下跌的指數以內選中一些上升的股票，難度相當高。然而，於指數以外選一些比大市升得好的股票，難度相對低，因為大市本身出事，要beat the market比較容易，情況類似80年代的Nifty Fifty。加上，每個國家都有金融業與基金業，在大市差時，它們要重點宣傳自己的選股能力，積極選股策略自然成為主流，Peter Lynch也在這些時期揚名。

身邊好友多是「個股派」，無論身處甚麼情況，他們多數傾向買個股。感覺上，「個股派」這幾年的成績未必及得上一隻納指ETF，匯君就正正指出箇中關鍵。

以上是一些觀察，普通投資者在不同時代背景所選出相對合理的投資策略，並非完全認同或否定一些投資策略。或許有人會問，未來大市是好還是差呢？往後應該買大市還是買個股呢？未來走向不可能預測，作為投資者，了解形勢，適當地運用最適合的投資策略最重要。

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【匯君 5週年 Q&A live 第二場 (2025年2月28日)】







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