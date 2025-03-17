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早前長和(00001)股價長期徘徊40元樓下，但3月初突然爆升，由不足39元升至最高超過51元，兩日內狂升超過三成，主因是成功出售巴拿馬港口資產，釋放企業內價值。報章與網上已討論不少該次事件的來龍去脈，這裏不再重覆。

上年9月拍片講過長和（見連結），討論投資者如何看待這家擁超過九成海外業務收入，卻身處低水港股市場的企業。這次火速成功以好價賣出港口，令人想到過往多宗交易，包括於2000年科網泡沫時「賣橙」套現1130億元、2014年出售屈臣氏套現440億元、2016和2017年出售上海世紀匯廣場和香港中環中心分別套現230億元和402億元，以及2020年出售一系列歐洲發射塔資產和業務套現910億元。長和其中一個優點是久不久做一次deal，釋放公司價值，做deal的能力亦令人佩服。

出售資產而釋放價值，能令股價得以大升，重點是股市低迷，股票PE倍數低，資產放於公司內看似並不值錢。今天長和市值不到2000億元，但這次出售資產所得已產生達1500億元收入，太不成比例了。適當時候做deal釋放價值，結果將會令小股東喜出望外。出來的資金可以透過不同途徑回饋股東，例如派特別股息、回購股份，或保留在公司內物色其他投資機會，同樣對股價有所支持。港股近年低迷，環顧四周，有哪家公司有這個能力呢？相反，因現金流問題要賤賣資產而被人趁火打劫的故事，則經常聽到。

巴拿馬港口資產能以好價脫手，需要極厲害的商業眼光。(AP)

一般來說，當一家企業壯大到一定規模，業務亦相對穩定，企業多數選擇請一些管理人才回來，這類高管有些持MBA學位，有些是主修會計，他們的強項是公司管理及嚴控收支，任務是增加收入、減少支出，更出色的可能懂得市值管理。當然，這已是不錯的能力，只不過，要出現像長和這次的交易，可能性比較低。

長和這次交易所需要的能力，絕非一般公司高管所能及：在當前局勢下，能準確判斷此刻應該把資產脫手。不少人在猜測到底這次交易於何時開始醞釀，我認為無論何時開始醞釀都是極厲害之舉，原因如下：

1. 若是美國總統批評巴拿馬港口的營運問題後才開始商討交易，計算至成功交易，只有兩星期時間，這是超高效率的表現。

2. 若是美國總統批評巴拿馬港口的營運問題之前數周已開始商討交易，代表在未有大眾見到的事實前，李家已能準確判斷，證明李家消息之靈通及判斷能力絕對是世界級。

還有，就算能洞察到有出售資產項目的需要，始終金額達千億級數，找誰買？誰有興趣？誰有這筆資金？這都是難題。再者，美國總統已出口批評，此時還想脫手更難，隨時會被人趁火打劫，怎能賣得好價錢呢？

這次交易的主刀手依然是李嘉誠，令人對長和發展的可持續性有少許質疑。(AP)

有趣的是，坊間不少KOL拿著「大眾看得見的新聞」就評論相關事件，其口吻更似在教李家做生意與走方向。大家要注意，其實他們與李家實屬不同級數，甚至乎，大多數人於事前未必清楚巴拿馬運河經營權一直在李家手中。始終香港只有一個李嘉誠，在旁指指點點的說話，聽得多未必有益。

略為失望的是這次交易的主刀手依然是李嘉誠，而非其公子。李嘉誠已經96歲，年事已高，對長和日後長遠發展未必太正面。始終，對一個企業的可持續性來說，下一代能否有這個能力是一個關鍵，愈多光環在李嘉誠個人身上，反而令是次交易帶點瑕疵。另外，近日有新聞指國務院疑似不滿這宗交易，後事發展如何，值得留意。

相關連結：

【講下長和 (00001)】







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