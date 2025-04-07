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早前重讀曹仁超先生的著作《論勢》，本地投資寫手之中，曹Sir算是數一數二，曾提出不少吸睛言論，包括指價值投資已不合事宜、投資最重要是「C」（勢），令人津津樂道。

著作出版多年，書中依然有不少好點子，例如曹Sir指投資需要著重3W，即Where、What及When，意指投資者應在適當的地方出現，及在適當的時候買適當的東西。很多人以為這是「阿媽是女人」的道理，但common sense is not common，知易行難，有多少人做得到呢？

當中提及香港發展史，投資者的部署若能配合，自然一本萬利，例如於70年代投資三大洋行：怡和、和記及會德豐；於80年代投資五大地產商：新鴻基、長實、恒基、恒隆及新世界；於90年代投資滙控。任何一個段落，對的時間做對的事，累積財富難度會低一點。

曹Sir指投資需要著重3W，即應在適當的地方出現，及在適當的時候買適當的東西。(AP)

當年的著作大談經濟循環與周期，最長的達510年，由古代至今，一個個帝國興衰。自美國金融海嘯之後，曹Sir推斷美國及西方將會衰落，其主因是亂印銀紙惹禍、有毒資產未清，日本亦淡出國際舞台，金融海嘯第二波將會爆煲，而中國將會雄起，結論是21世紀是屬於中國的。著作出版時正值A股股災，書中指股民不要氣餒，這是進入超大牛市前的一些整固。

若投資者於2010年按曹Sir的看法去投資內地股市的話，結果如何呢？上海證券交易所綜合股價指數於2010年股災後約2470點，寫稿時約3340點，15年時間微升35%。另一邊廂，美國股市S&P500於2010年約1000點，今天升至5000點（已計及近期大崩盤），15年升值四倍多，A股表現相形見絀。

還有，曹Sir在書中提到優質股有五大特徵，其中一點是公司管理良好，花了不少篇幅討論，更舉了一些管理良好的企業作為例子，包括萬科、碧桂園。今時今日，相信投資者看見這些名字都怕怕。曹Sir值得尊敬，我從他身上學到不少智慧，絕無不敬之意，這裏只想以事論事，學海無涯。

從曹Sir這本15年前的著作可以證明，投資要與時並進，知識與智慧可以長存，但應用到對投資時勢的看法，則要時刻跟進，絕不能於某個時點下了結論，永世不變。由於曹Sir在2016年過身，未能看見香港往後的變遷與後續的各地大事，包括2019年社會事件、2020年疫情、俄烏戰事、中西方關係變化等。深信若曹Sir還在生，依然會積極追蹤市場動態，對不少看法有所調整。

尤其，這15年來，科技世界有很多命題出現了大突破，包括智能手機、加密貨幣、電動車、芯片、人工智能、火箭技術等，而這些命題又加速了經濟周期的循環，由企業跑出到被取代的時間都縮短不少。年少時學「日新月異」這個四字成語，今天終於感受到以「日」及「月」計的變化，15年實在太長久了。







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