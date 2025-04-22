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早在美國總統競選期間，特朗普與馬斯克已經走在一起。一位是美國總統，全球最大權力的人；另一位是全球最有錢的人，執行力超強。彼此合作可能因為理念相近，都希望做一些大改變，大家都憎恨左派，敵人的敵人便是朋友，加上互相有利用價值，自然比較容易走在一起。

特朗普與馬斯克二人都是極端的Alpha男，而且兩人皆是脾氣古怪，堅持原則的程度可以和全世界對著幹，很少妥協。數月前聽到他倆走在一起時，我已覺奇怪，暗批他們將來應會因一些事情各持己見而分開。看特朗普上一次總統任期內辭退官員的速度，他倆分手的一天大約在特朗普任期內，這對拍檔不可能捱到4年。

先解說一下何謂Alpha男。Alpha男指在群體中居統治地位的雄性，是喜歡支配他人、成功而堅定的男人，帶有大男人主義。在社區裏，除Alpha男之外，還有三種類型：Beta男、Omega男、Sigma男。Beta男是群體裏最普遍的類型，通常很合群，會跟隨團體一起行動。Omega男不擅社交，能力平庸，有點似宅男。Sigma男比較我行我素，有能力但愛低調，算是比較清高的一類。Alpha男有如萬獸之王，正所謂「一山不能藏二虎」，兩個Alpha男走得太近，遲早出事。

特朗普與馬斯克這兩個極端Alpha男，合作關係不可能捱到4年。(AP)

早前，馬斯克表示會離開政府效率部，亦與白宮顧問納瓦羅口角，譏諷對方比一袋磚頭還蠢。另一邊廂，特朗普4月10日在白宮內閣會議上表示，馬斯克做事非常出色，但自己並非真正需要馬斯克，無需要依賴馬斯克完成任何事情。而當時馬斯克在席上，特朗普這一下實在不給面子。

雖然早已料到特朗普與馬斯克將會在不日不歡而散，但想不到這一天來得如此之快，特朗普上任後不到3個月便已發生。在此再作一個有趣預測，估計他倆不單止不歡而散，未來更會仇視對方，久不久發言會出現「單單打打」、「有骨落地」的情況，甚至乎有實質行動對付對方。

記得上次拍片分享我對特朗普的看法（見連結），在尾段提醒投資者一件事。很多人自以為很了解政治時局而作投資，甚至乎以為全世界對某事情已達至共識而作投資，結果往往不似預期。這樣的投資操作，自以為聰明，其實相當危險。

舉一個近期的經典例子，馬斯克高調幫特朗普助選，特朗普當選總統之後，馬斯克帶領群眾歡呼，更進入白宮，獲委任操控政府效率部，擁超大權力。記得當時特朗普一當選，全世界追入Tesla股票，股價於2024年12月升至480美元。一季過去，如今股價跌至240美元，損失達五成。

其實還有無數例子，包括香港的政治時局與政策市的閱讀，靠預測未來作投資，贏面不如大家想象般高。未來世界時局將會更不穩定，尤其特朗普性格多變，昨天的仇人，可能做點動作後，今天就會與他相擁：「My friend, baby!」今天的朋友亦會變成明天的仇人，靠閱讀形勢作投資決定，要加倍小心。

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