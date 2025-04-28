2025春，大阪遊記

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復活節假期一家到大阪旅遊，計及這次旅行，完成了一年四次日本遊，「紙水低」實在抵玩。網上流傳一個預言，指日本7月有大地震，早於2022年小弟已討論過 （見連結），若你見到愈來愈多人在討論此事，那要注意自己平日看些甚麼，演算化自然會餵食甚麼，小心。

近期特別注意健康，有join小弟Patreon的讀者便會明白。在飛機上，接過飛機餐，完全不想放入口。有些知識以前不知道還好，當知道那些食物進入身體後有何反應，自然打從心底不想進食。幸好上機前已在機場醫好肚子，沒有打亂進食節奏。

抵達大阪後，直接乘搭的士到酒店，大約45分鐘車程，支付了20000日圓，折算超過1000元港幣，相對香港很不便宜。到離開時，故意試搭鐵路，一家四口只需3200日圓，折算不用200元港幣。帳面上省下八成車資，然而也有不少壞處。首先要事先上網弄清資料，確認複雜的鐵路路綫，過程亦要轉幾次鐵路，攜著幾件大行李頗難搞，計及過程中曾經錯轉車站，最終所需時間近兩小時。省下的車資是否化算，見人見智。

大阪的士車資偏貴，但往來機場會比鐵路方便。(Shutterstock)

說到的士，還有兩件趣事。其中一晚想前往心齋橋吃點東西，登的士後，我以手機截圖再加指手畫腳向老司機表示肚餓，老司機想了一會兒，明白了便出發，期間把我們當成懂日語似的，不斷告訴我們將駛到的地方如何，當然加點手語支持，我們又似乎真的聽得懂，真搞笑。

晚飯過後，自以為有能力徒步回酒店，但很快便迷路了，惟有搭的士。遇上另一位老司機，同樣言語不通，更大問題是我們提供了酒店名字，他仍不知酒店位置，而手機又沒有網絡，難道要放棄嗎？幸好習慣把酒店與附近車站的地圖截圖儲存到手機，還要解像度盡量高的，可以放大一點。這圖非常有用，我指指酒店位置，再指指附近鐵路站位置，他看著盤算一下便弄清楚。

其中一個節目是到大阪世博，現場實在超大，1公頃大約為一個足球場（100米 x 100米），世博有個大圈圍著很多展覽館，這個圈的直徑約為600至700米，代表面積約38公頃，而圈外的面積比圈內更大一點，所以真的會行到腳軟。由於職業病，立即想到工程效益，這個規模的建設超過2000億日圓，展覽期只有半年（至今年10月13日），雖然每個展館都很多人排隊，賣紀念品也大排長龍，亦帶動旅遊業，但展館事後會如何處置呢？回本情況如何呢？

大阪世博規模龐大，吸引大量海外遊客前來參觀。(AP)

另一個主菜節目是環球影城，亦是小朋友最想去的地方。事前花了不少時間上網研究，進入Mario與Harry Potter兩個園區最好買快證，但快證早於數周前已經售罄，沒有快證便要即場以App排隊輪籌，擔心不能進場。幸好當日不用排隊便能直接入園，實在驚喜，令此旅程得以圓滿。

還有一天去位於扇町的兒童樂園，有點似香港的科學館。一家人的入場費總共3000日圓，折算港幣不用200元，實在太抵。印象深刻是其中一個地方可以讓小朋友玩劍球，在旁兩位工作人員不停叫「奸爸爹」，小朋友一成功就拍手叫好及加以鼓勵，笑容十足。全個場館的工作人員會主動前來教你玩一些設備，感覺很和諧，很寬容，這種發自內心的敬業樂業，值得一讚。

近年時興Labubu，特別前往大阪的Pop Mart，看其價錢，折算港幣與香港售價差不多。感覺上，大阪的物價比之前去過的日本其他地方（包括東京）更高，未知是否我的錯覺，隨意想，或許與大阪世博展覽期有關吧。

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