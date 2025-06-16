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數月前匯君出了一個季結分享，不少人聽過後對投資有新體會。小弟投資日子不淺，早已建立不少根深柢固的概念，坊間覺得合理的投資想法都看過千百篇，能再有新體會是頗難得的。

季結分享時，特朗普剛正式贏出美國總統選舉，當晚談到很多特朗普上任後，政策與環境可能出現的變化，例如美元匯價、債券利率等，每一個關係思考分析細節都說一說，讓大家更明白世界經濟的複雜性。舉例，利率走向是一個非常重要的因素，債息上升會在多方面影響不同市場。

首先，利率與通脹有莫大關係，通脹是今天美國聯儲局調控利率的一個重要考慮，絕對影響各人生活每一環。利率愈高，代表債息愈高，會令政府發債成本增加，令美國財赤更嚴峻。另一方面，債息愈高代表債券吸引力愈高，因而影響其他資產類別的投資價值，致股票市場下跌。除此之外，債息愈高，企業營運時的借貸利息愈高，直接增加企業成本，這亦會影響股票市場表現。

聰明錢會隨著世界經濟數據與實況轉來轉去，尋找投資機會。(Envato)

相對上，股票市場還未算最龐大，全球最大的兩個市場是債券與房地產，債息愈高，亦會影響房地產借貸成本，過去兩年房地產市場已經受著頗大壓力，本以為可以減息鬆綁，但若利率走回頭路，不減反加，情況會如何呢？早前特朗普的關稅戰令債息抽升，由於將有大批舊債到期，難怪立即打退堂鼓。

一個數字的走向，影響多個巨型市場的投資價值，若去到一些臨界點，某些市場出現崩盤，觸發資金重新洗牌，由一個市場跳到另一個市場，這正是聰明投資者的一個獲利機會，又或者加深了解後，至少有能力趨吉避凶。

但有時轉向只是非常短暫，又或者只是一個假轉向。例如英國地區經濟曾經出現破產問題，新聞評論得沸沸揚揚，觸發一輪沽空英國債券的動作，但過了一段時間，好似無事發生。負油價亦然，當時出現時曾被說成是世界末日似的，經過一段短時間，事過境遷之後，一切又回復平靜。

可以幻想在追蹤著一注聰明錢，這一注聰明錢會吸引其他聰明錢，成為世界金融的主流資金，整個投資邏輯的重點正是看這些聰明錢走到甚麼地方。它們會游走於幾個資產項目，隨著世界經濟數據與實況轉來轉去，全球金融可被理解成這樣的一個遊戲。

傳統價值投資者依循的一套，多不太理會宏觀經濟，只會集中研究分析個股。然而，提出價值投資時的背景是經濟大蕭條，即使數到出色的Peter Lynch，他身處的90年代與今天亦是兩個世界。2008年美國國債總量差不多10萬億美元，今天已超過35萬億美元，可以想象全球有多少資金，它們轉來轉去，絕對對價值投資有所影響。







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