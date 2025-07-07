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蔡瀾先生於2025年6月25日在香港養和醫院安詳離世，享年83歲。遵從其遺願，葬禮不設任何儀式，遺體已火化。這個身後事的處理，完全切合蔡先生生前的豁達性格。一代才子的離去，特意以這文章表達敬意。

蔡先生被公認為香港四大才子之一，雖然他曾指自己不夠資格當才子，不要把他加進去，亦表示「才子二字，與其無緣」。每個時代都總有才子，這個時代亦然，不少都走到網絡上，每天於YouTube發表意見。只不過，這個時代的才子們偏向互罵，相較當年四大才子的識英雄重英雄，相形見絀，蔡先生與已先後離世的金庸、倪匡、黃霑，非常老友及互相敬重。

香港經過2019年之後相當分裂，現實亦起了不少變化，包括黃藍、《國安法》、移民潮、藝人北上搵食再回流等。這段時期，作為名人，即使面面俱圓地說些中立說話，亦會被一群人標籤打臉，只有少數極具江湖地位的人依然可以暢所欲言，蔡先生就是其中一位，早已達至神壇級數。

蔡瀾活出精彩的人生，為我們帶來很多啟發。(AP)

據報蔡先生有超過10億身家，這不足為奇，因他很早期已經做多門生意，亦創作超過200本著作及擁有全球版權，被動收入源源不絕。足以證明蔡先生絕不是一位窮才子、窮書生，亦不是窮困藝術家，即作品在死後才被人認同。上一個年代的幾位才子亦然，單靠文書工作能令身家過億，真才子也，今時今日還有幾人？

蔡先生晚年時期，長居高級海景酒店服務式公寓，費用每月達數十萬元。另外又聘請八人團隊，對他進行24小時無微不至的照顧，平時有秘書、助手，早上有護理姑娘，以及兩位印尼傭人，晚上多兩位護理師，再加上司機，光是團隊每月的伙食費至少50萬元。家產帶不進棺材，蔡先生本身並無子女，太太早兩年去世，留著巨額財產來幹嗎？近期寫過不少退場智慧相關文章（見連結），蔡先生如此瀟灑地散財有道，值得參考。

久不久會看看蔡先生的文章，更會看他的講座，聽他說理。他給我的感覺是超然的，享受人生達另一個層次。例如有人問他如何處理壓力問題，他回應「不去想就沒有壓力」，如此道行頗高。又有人問他如何分辨紅酒好不好味道，他回應「你喝下去覺得好味道就是好味道」，真的假不了。印象最深刻是他提到一次飛機遇上氣流，搖晃與急墜得很利害，全機人都怕得要命，但蔡先生還氣定神閒地飲酒，身旁一位外籍人士問他：「You died before?」蔡先生回應：「No, I lived before.」，正是，我活得精彩，死亡有甚麼可怕？

蔡先生不是甚麼政要人物，不是甚麼富可敵國的財閥，又不是甚麼諾貝爾獎得主，但總結來看，他活出了這樣的一生，風流才子，身心富足，精彩人生，夫復何求。作為普通人的大家，如何活好自己一生，蔡先生的一生能帶給我們啟發。



蔡瀾先生，一路好走。

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2025.05.13【文章】退場的智慧







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