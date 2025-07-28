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近期時興說「來都來了」，這句名言出自南京紅姐事件。事緣南京一名假扮女性的38歲男子焦某（化名「紅姐」），通過社交平台邀約，與約1600名男性發生親密行為，並秘密錄製視頻上傳網絡牟利。他提供服務的條件只需要對方帶小禮物如食物或家電，吸引包括學生、專業人士等受害者。

此事件令公眾嘩然，引來網上激烈討論，最多人感奇怪的是，明明紅姐是男人，外貌亦不見得可人，更有人指他貌似周星馳電影《大內密探零零發》內的劉以達，但竟能成功與千多名男士交歡，不少更是型男。有此結果，很多人也想不通。這裏想提出一些思考角度，讓大家討論一下。

首先想提出倖存者偏差(Survivorship Bias)，曾拍片分享（見連結），這是一種邏輯謬誤，指在分析時只關注成功或存活的案例，而忽略失敗或消失的案例，導致結論偏頗。倖存者偏差的經典例子發生於二戰期間，工程師分析返航戰機的彈孔分布，發現機身和尾部彈痕較多，最初提議在這些部位加強裝甲，惟統計學家Abraham Wald指出，這是倖存者偏差，因為數據只分析返航的戰機，卻忽略被擊落未能返航的戰機，被擊落的戰機很可能在引擎或駕駛艙等關鍵部位中彈，導致無法返航。

男扮女的「紅姐」與約1600名男性發生親密行為，引起網上激烈討論。（網上圖片）

網上不少有關紅姐的討論，分析紅姐部署如何了得，指出他有何個人之處能令過千男士投懷送抱，包括心理學、銷售學等，更認為此事件反映出嚴重的社會問題。然而，若應用倖存者偏差這個概念，這千多個個案，只是成功案例，背後有多少失敗個案呢？有多少一進門見狀即走？有多少甚至乎揮拳毆打紅姐呢？

由於紅姐沒有提供相關數據，我們不知道實情如何。因此，成功率未必如我們所想般高。當成功率相對低時，整件事未必太難想得通。今時今日，網絡世界輕易地把任何人的接觸面都放大，只要有手機或電腦，上網開個戶口，尤其題材夠爆及夠另類，自然引來數以十萬、百萬、千萬計的追隨者，以前討論過這些網上生態（見連結）。假設接觸人數超過3萬人，成功個案只有約1600人，代表成功率只有約5%。

另一點需要注意，要在網上找3萬個實在的人口，在香港看似相當誇張，全部親身出現需要啟德體育園才能處理。然而，以數字角度思考，內地與香港人口比例大約為200比1，於內地網上接觸3萬人，相當於香港網上接觸150人左右，把基數拉低後與身邊數字比較一下，就會發覺這事件並非如想象般離地。以前講過，很多散戶對上市公司的數字沒有感覺，因為這些數字偏大，但學懂把它們化作日常生活會接觸到的數字，就會有感覺（見連結）。

無論如何，這個紅姐為了牟利，做出這些行為，破壞了不少家庭，更有傳因性行為沒有安全措施而散播病毒，絕對不應鼓勵。另外，所謂的受害人，更要經一事長一智，這個年代，隨時變成男主角。希望如此嘔心的新聞，日後不要再出現。

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