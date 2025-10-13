分析巴菲特入市，還有意思嗎？

加入最愛專欄 收藏文章

網友：

「Hi 止凡，昨日剛見到新聞 (指2024年年尾)，指巴菲特公司巴郡剛出手買入三間公司的股票，立即按進去了解一下 (見報章連結)。發現那三間都是營運表現在掙扎中的企業，亦不是近年炒到飛天的AI相關行業。本來巴菲特買股票就如同呼吸一樣，不算新聞，但人人都認為他還在等待股災撈底之時，整體市場還處於相當高位的情況下，忽然買入石油、網域注冊及廣播行業公司。難道他認為這些行業已經到了谷底，或已經抵買？就算股災來臨也不會再破它們的底價？

我好膚淺，未有真正研究該三間公司，不過希望了解你對這件事的看法。」

回應：

看著這個短短的問題，心中出現不少想法，讓我逐點說明。

佔比

整個動作是否重要，我會留意其中一個要點，就是其佔比如何。報章指所投資的三間公司涉及5.63億美元，而巴郡現持有的短債與現金共達3250億美元，代表這次買賣只佔不足0.2%，實在微不足道，可謂認真便輸了。

巴菲特會預測未來？

盡量了解巴菲特多年，大概明白他出手並非time the market，他亦多次指自己不懂預測未來，只會估值，找出抵買的股票。這是「估底」與「估抵」的分別。所以網友不明所以，希望理解為何巴菲特覺得股市底部到了與否，大概想太多了。

盡量了解巴菲特多年，大概明白他出手並非time the market，他亦多次指自己不懂預測未來，只會估值，找出抵買的股票（Shutterstock）

巴菲特會跟紅頂白？

網友奇怪為何巴菲特未有買入近年炒到飛天的AI相關行業，反而買入石油、網域註冊及廣播行業公司，覺得這個動作意味著什麼似的。巴菲特一向不熟不買，要一個93歲的老人家去了解今天當紅AI版塊，有點不合情理。加上，股價被炒到飛天，即使熟識亦難以出現令巴菲特出手的合理價吧。

參考巴郡持股？

過去數十載，認真分析與參考巴菲特入市的原因，可以是一個不錯的策略。巴郡過往的確有不少令人津津樂道的投資事績，例如2000年科網泡沫爆破能全身而退、投資中石油、金融海嘯時買入比亞迪、與高盛的不平等條款等。但2008年之後全球量化寬鬆，巴菲特的回報就不特別出色，比較好一點的就要數到蘋果公司的投資，但在此之前的IBM與之後的疫情期間買入航空股都回報麻麻。

今時今日，去分析與參考巴菲特入市原因之前，可以先弄清幾個問題：

1. 所有的投資決定是否巴菲特個人的決定？

2. 過往巴菲特的決定是如何產生？今天有否變化？

3. 真的是巴菲特經手的話，比例上有多少？足以證明大市重新出現機會？

4. 今天環境是否有利於傳統價值投資？

巴菲特作出投資決定的情形有幾個很大的變動，例如芒格已經退休，身旁缺少了智慧老人，決定質素要大打折扣。另外，巴菲特本人也已經退下主席位置，他自己亦解釋過原因，因為覺得自己的思維不再靈光，而接班人亦已出現。所以，我們看見的投資決定，跟過往的情況已有改變。

價值投資，與時並進

最重要的一點是投資者要與時並進，巴菲特是否仍然代表最傳統一類價值投資呢？這個時代與上世紀20年代開始走來有何分別呢？傳統價值投資在現今世代實行時出現了不少問題，過去曾經分享過，值得重溫。

研究後再判斷

最後一句：「我好膚淺，未有真正研究該三間公司」。坦白講，網友沒有研究，何來分析呢？報章指它們是掙扎中的企業，真的嗎？價格是高還是低？沒有研究過，對於巴菲特這個入市動作，根本不能判斷。還想進一步解讀，甚至跟風買入，更要小心。

