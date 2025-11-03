加入最愛專欄 收藏文章

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，因病於2025年10月18日在北京逝世，享年103歲。他與同是華裔物理學家的李政道於1956年共同提出「宇稱不守恒理論」，因而獲得1957年諾貝爾物理學獎，成為最早的華人諾貝爾獎得主之一。

還記得楊振寧曾經接受一些訪問，形容自己的上一代是純中國人，而下一代已經是美國人，因為他們從小到大都在美國成長，連中文也說得不好，而他自己卻是半個中國人、半個美國人，因為上半生在中國長大，而下半生留在美國發展。到2015年2月，楊振寧始終放棄美國國籍，晚年於中國定居。

從身邊一位世伯口中聽到有關楊振寧的一些逸聞。話說楊振寧於70年代從美國返中國探訪，當時的中國科學頗落後，而楊振寧知道頗多美國科技機密，他更是中美斷交多年後首位回國的華裔科學家，達到外交層面的處理級別。當時美國本來不批准楊振寧探訪中國，怕他洩漏國家機密，最終依然容許他起行，但不可以帶任何文件。任何所謂的機密，他腦袋記得多少就多少吧。

到楊振寧探訪中國期間，他曾到清華大學演講。當時他嘗試以最顯淺的說話去作出演說，結果學生們依然聽不明白，這令他感覺當時中國科學水平與西方國家相差甚遠，本來留在中國的打算亦打消了。這些逸聞都是一些未被證實的小故事，未知世伯是靠口耳相傳得知，還是從一些訪問中看來的呢？

楊振寧2015年放棄美國國籍，晚年於中國定居。(AP)

每當有偉人逝世，總令我反思人生。死有輕於鴻毛，有重於泰山，到底是輕於鴻毛，還是重於泰山，就看你這輩子做了甚麼好事。現今世代被列為偉人，至少幹了點事跡，逝世消息自然會在新聞報道出現吧。大家可以想想，自己過身時，大眾會有重於泰山的處理嗎？

環顧四周，即使今天看似位高權重，貴為大公司高層，甚至最高位的CEO，死後會有人理會嗎？假設幹活到60歲退下來，享受退休生活至80歲與世長辭，基本上以前的公司員工無人理會，因為離開公司20年之久，公司內早已無人認識了。即使於任職期間猝死，可能對該公司短期有點衝擊，但再過一兩年亦無人會記得。

所謂「鐵打的衙門，流水的官」，雖然工作上位高權重，但人走茶涼。當天與你鬥生鬥死的同事、經常被你差遣的下屬，可能於20年後，大家在老人院相遇，平起平坐地相處。今日對人好一些，不是更應該嗎？

能做到歷史人物，死後會有人懷念，是一個層次。這個層次，大多不是你現在每天花最多時間去經營的關係。歷史人物的層次絕不容易，包括偉人、各國領袖、改變世界的人物，還要在該領域坐上第一把交椅，排名第二已無意義。好似北韓第一把交椅是金正恩，第二是誰？利比亞前獨裁者卡達菲是第一把交椅，第二是誰？改變世界的傳奇企業亦然，人們會懷念Steve Jobs，但未必會懷念Tim Cook，因已落在不同層次。

有重於泰山的人生不容易，近年可以借自媒體幫忙。舉例，我們能說出多少位前天文台長的名字呢？林超英作為前天文台長，算是知名度十足。然而，他的名氣並非完全來自前天文台長這個身份，而是他退休後在媒體的曝光率。尤其透過自媒體的威力，的確可以令不少普通人對其他生命的影響力大大提升。

一個人逝世後，世人懷念他，證明他對世界有不少影響，一生算是相當有意義。然而，這並不代表普通人的人生沒有意義。曾經分享過（見連結），好好做妥自己身份，例如做好父母這個身份，已經很了不起。很多時，去到人生後期階段，才會驚覺這些身份才是對自己最重要。

相關連結：

【借「過客」心態講下人生觀】







【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票