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小朋友第一次報讀幼稚園，家長們的心情難免既開心又緊張。當獲得心儀幼稚園錄取之後，不久又會開始關注子女的學術水平，擔心他們能否順利過渡到下一關 —「小一面試」。為了考得理想的小學，大家早於K1便開始尋找各式方式，期望有效地提升子女的整體學術水平，當中的中英語文，就自然成為重點加強的科目。由於小朋友的年紀還少，故不少父母也未能掌握提升語文能力的方法，於是有家長會於網上尋找相關資料，又或者在一些家長群組中徵詢其他父母的意見。「DR-Max有用嗎？」、「林溢欣的中文教材有用嗎？」、「《凝皓六段》又有用嗎？」等等問題，往往成為大家的討論對象之一。

學得要精！本地多間名私幼稚園的熱選

結果發現，原來有不少極受歡迎的出名私幼，如英基、學之園、約克、培正幼稚園、民生書院幼稚園及國際英文幼稚園等等的家長，都不約而同精明入手DR-Max聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》。據了解，他們認為名私幼雖然可提供極佳的語境學習英文，但就擔心中國語文的能力有所不足。故一直尋找優質又有效提升中文水平的教材。但原來一直有不少家長覺得坊間的教材，大多偏向沉悶，怕小朋友愈學愈抗拒，直至在眾多教材中尋找到《凝皓六段》。

家長們認為DR-Max的《凝皓六段》具點讀功能，重覆學習也不會覺得沉悶，更能提升小朋友對閱讀和語言的興趣，從而令子女樂於主動學習。此外，這套中文教材能做到「由淺入深」，亦令他們放心子女可有效地打好中文基礎，所以最後就選擇了《凝皓六段》。

國際英文幼稚園

學之園

如何揀選教材「學得精」？DR-Max有用嗎？

作為父母，當子女面對重要的升學階段時，往往擔心小朋友是否有足夠的學術水平去應付。早年，的確有大部分家長普遍把焦點落於英語上，但近年大家更關注到中國語文的重要性，皆因深明中文對子女未來升學及發展有莫大影響。

至於怎樣更有效，更精明提升中文水平？相信有不少家長也曾於學校的家長群組或討論區上，問及：「DR-Max有用嗎？」、「林溢欣嘅中文教材有用嗎？」、「《凝皓六段》又如何？有用嗎？」等等問題。

究竟DR-Max有用嗎？林溢欣的《凝皓六段》又有用嗎？這套中文教材是能否幫到家長們？這樣我們必須先了解林溢欣老師和由DR-Max聯同他製作的教材。當你了解更多時，就會知道DR-Max有冇用。

中文補習名師林溢欣 從事教育已有十載

年僅三十出頭的中文補習名師林溢欣，從事教育已有十載，去年年尾宣佈創立自己的教育事業，更在疫情期間斥資千萬，聯同教材出版商DR-Max編製兒童中文教材，他期望為本地小朋友打造一套質素與趣味兼備的中文學習教材。

DR-Max的《凝皓六段》 從根本解決學習中文的疑難

DR-Max為《凝皓六段》度身訂造全新點讀筆教材，讓小朋友練習中文讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面的能力。在點讀筆內，收錄了由林溢欣及其團隊成員親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，從根本解決小朋友學習中文的疑難，繼而逐步提升他們寫作、閱讀理解、成語及詞彙運用能力。

《凝皓六段》由中文科補習名師林溢欣及教材出版商DR-Max共同編製，家長們都認為是信心保證。

名私幼的家長覺得子女還年幼，教材必須能做到「由淺入深」，令他們可以更有效打好中文基礎。而DR-Max教材《凝皓六段》的「段」是「段數」的意思，教材共分6個級別：凝思、凝練、凝意、凝妙、凝集、凝湛，正是由「入門級」到「專業級」，訓練學生由淺入深理解中華歷史文化演變而成的詞彙和成語，從而提升他們的閱讀及寫作能力。

除了有林溢欣團隊的錄音外，DR-Max更邀得著名兒童節目主持李紫昕（Purple）參與《凝皓六段》錄音，為全套教材增添趣味。家長們認為這樣令學習中文的過程中變得有趣，更能吸引到小朋友主動學習。

究竟DR-Max有用嗎？

DR-Max教材設計一向對應用及解說技巧非常嚴格。這套全新DR-Max教材《凝皓六段》由中文科補習名師林溢欣及其團隊親自編撰，協助學生從小打穩學習中文基礎，教材附有的點讀筆，結合科技智慧，重覆學習也不會有沉悶感，更能提升小朋友對閱讀和語言的興趣，從而令小朋友更能主動學習，確實是繁忙爸媽們的最強後盾！

難怪各大名私幼的家長都入手此套星級教材！相信家長們都不需要再問「DR-Max有用嗎？」，因為答案是肯定的。

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年僅三十出頭的林溢欣，從事教育已有十載，去年年尾宣佈創立自己的教育事業，更在疫情期間斥資千萬，聯同教材出版商DR-Max編製兒童中文教材。此外，林溢欣更創立免費雜誌《藝文青》，近日公演的舞台劇《戰將無雙》亦是由他策劃，並獲得空前成功。

**想更了解及知道「DR-Max有用嗎？」，即click入https://www.dr-max.com.hk/。







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