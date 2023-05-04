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過去3年疫情，不但改變了不少人的生活及消費模式，也改變了學生們的學習生活，以往學生都是接受傳統的課堂教學，但疫情爆發後，本地以及世界各地的學校也被迫停課。據統計，疫情爆發一年後，大約8億名學生的學習生活受到嚴重干擾，佔全球學生總數一半以上，故此愈來愈多家長開始尋找高效的學習教材，讓子女試行在家學習，亦因而令在家學習成為了全球教育新趨勢。

DR-Max在家學習教材成兒童學習新趨勢

疫情下，傳統教育方式受到衝擊，促使家長積極為子女尋找各式在家學習方案，並思考如何更有效地運用自學工具。不過在家學習談何容易，家長要面對的挑戰實在不少，如子女無法專注於課本上，對學習缺乏興趣，如何有效地使用相關配備等等問題。

其實一套有系統、充滿趣味，才可以讓小朋友全面地提升聽、說、讀、寫的能力，如能配有點讀功能，更有效增強他們的學習專注力，自然能輕鬆掌握教材內容。DR-Max在家學習2大中英文皇牌教材《凝皓六段》和《Electronic English》 ，正能切合子女在家學習的需要，故近年已成為父母心目中「最佳在家學習」方案，亦同時成為兒童學習的新趨勢。

DR-Max在家學習中文教材

聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》

DR-Max聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》具點讀功能，重覆學習也不會令小朋友覺得沉悶乏味。除了有林溢欣團隊的錄音外，DR-Max更邀得著名兒童節目主持李紫昕（Purple）參與《凝皓六段》錄音，為全套教材增添趣味，令在家學習一樣可變得有趣。當子女在家學習過程中感到愉快、有趣味，自然能提升他們對閱讀和語言的興趣，最終踏上主動學習之路。

DR-Max聯乘林溢欣的兒童中文教材《凝皓六段》

由中文科補習名師林溢欣及教材出版商DR-Max共同編製，是在家學習中文的信心保證。

《凝皓六段》教材能做到「由淺入深」，讓子女在家學習也能更有效地打好中文基礎。

更多關於DR-Max聯乘林溢欣的《凝皓六段》

DR-Max為《凝皓六段》度身訂造全新點讀筆教材，讓小朋友在家學習中文的讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面的能力。在點讀筆內，收錄了由林溢欣及其團隊成員親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，從根本解決小朋友學習中文的疑難，繼而逐步提升他們寫作、閱讀理解、成語及詞彙運用能力。

DR-Max教材《凝皓六段》的「段」是「段數」的意思，教材共分6個級別：凝思、凝練、凝意、凝妙、凝集、凝湛，正是由「入門級」到「專業級」，訓練學生由淺入深理解中華歷史文化演變而成的詞彙和成語，從而提升他們的閱讀及寫作能力。

除了有林溢欣團隊的錄音外，DR-Max更邀得著名兒童節目主持李紫昕（Purple）參與《凝皓六段》錄音，為全套教材增添趣味，令在家學習一樣可變得有趣、有成效。

DR-Max在家學習英文教材

兒童英文教材《Electronic English》

小朋友年紀愈小，專注力愈低，要他們坐定定在家學習，似乎考起不少家長。想年幼子女專注地學英文，必須一套有完善學習系統的教材，同時教材中的圖片及插圖設計都要吸引小朋友。

DR-Max英語教材《Electronic English》是一個完善的兒童英語學習系統，適合訓練幼稚園到小學階段的聽說讀寫能力，以充滿趣味的英文練習吸引小朋友在家學習英文，教材一共分為8個程度，只要配合DR-Max點讀筆使用，在工作紙上輕輕一點，便有導師以生動有趣的方式讀出內容，增強小朋友的學習專注力，自然能輕鬆掌握教材內容。

DR-Max英語教材《Electronic English》附有「生字卡」及「詞彙表」，方便小朋友在家學習時重溫。

DR-Max英語教材《Electronic English》配有生動有趣的卡通人物插圖，令小朋友在家學習時更專注。

更多關於DR-Max兒童英文教材《Electronic English》

《Electronic English》奉行「1:5黃金比例」學習法，即是小朋友第一次接觸生字後，將生字運用五次才算學懂。這套適合幼稚園到小學階段的英文教材運用了「1:5黃金比例」學習法，在各類英文練習中需要小朋友反覆運用該生字，從而加深印象。

全套英文教材囊括國際及文化題材，將各題型的英文練習分為8個級別，小朋友可按個別學習程度完成英文練習工作紙，有系統地增強英語閱讀、寫作、聆聽及說話能力。

DR-Max教材設計嚴格

DR-Max教材設計一向對應用及解說技巧非常嚴格，全新DR-Max教材《凝皓六段》由中文科補習名師林溢欣及其團隊親自編撰，協助學生從小打穩學習中文基礎，教材附有的點讀筆，結合科技智慧，重覆學習也不會有沉悶感，更能提升小朋友對閱讀和語言的興趣，從而令小朋友更能主動學習。

至於DR-Max英語教材《Electronic English》，是一個完善的兒童英語學習系統，經香港中文大學兒童雙語研究中心及WIT童天教育的語言學專家團隊審訂。

**想更了解更多關於 DR-Max在家學習2大皇牌教材《凝皓六段》和《Electronic English》，即click入https://www.dr-max.com.hk/hk/6-keys-to-master-chinese-language 及 https://www.dr-max.com.hk/hk/product-series/electronic-english







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