幼兒階段是學習語言的黃金期,選對優質的中英語教材,如DR-Max英文教材《Electronic English》及早打好子女語文基礎,可確保小朋友的語言天賦得到理想開發。

事實上,根據華盛頓大學教授帕特里夏‧庫爾通過研究發現了兒童學習第二語言的黃金期。該研究指,小朋友的語言學習能力到7歲都會維持在一個較高的水平,隨後便會慢慢下滑,至17歲後學習第二語言,成效明顯會較低。故此,把握孩子0〜15歲這階段語言學習期尤其重要。

幼兒階段是學習語言的黃金期,父母都希望子女可從小打好語言基礎。(shutterstock圖片)

DR-Max英文教材成效顯著

雖說近年本地家長留意到中文的重要性日益提高,但亦從不敢對小朋友學習英語放慢腳步。不少父母在子女出生後不久,已開始在社交平台或討論區上,向其他家長打聽坊間一些皇牌英語教材,如DR-Max英文教材便是其中最熱門對象。

一套有系統、充滿趣味的英語教材,才能讓小朋友全面提升聽、說、讀、寫的能力,如配有點讀功能,更有效地增強他們的學習專注力,自然能輕鬆掌握教材內容。除了DR-Max英文教材《Electronic English》之外,與新世界集團旗下K11合作的英文教材《D Mind & the Prince》,亦成功由培養小朋友對英語興趣,到提升他們英語能力,最終達至靈活運用地道英語,故近年深受父母及小朋友的喜愛。

DR-Max英文教材《Electronic English》

小朋友愈學愈有滿足感

小朋友年紀愈小,專注力就愈低,只靠工作紙要子女坐定定完成,只會令他們對學習英語愈來愈提不起勁,DR-Max英文教材《Electronic English》配有點讀功能,可使用點讀筆收聽英文歌,以及玩教材內的互動小遊戲。每天平均約只花10分鐘便可完成4至6張工作紙,每次完成練習後,小朋友定必更有滿足感,從而提升他們的學習興趣。

學習語言最重要是要由培養興趣開始,故一套有系統、充滿趣味的英語教材確實是小朋友學習英文的必備!(DR-Max提供圖片)

DR-Max英語教材《Electronic English》是一個完善的兒童英語學習系統,適合訓練幼稚園到小學階段的聽說讀寫能力,教材一共分為8個程度,只要配合DR-Max點讀筆使用,在工作紙上輕輕一點,便有導師以生動有趣的方式讀出內容,增強小朋友的學習專注力,更能令他們愈學愈起勁。

DR-Max英語教材《Electronic English》附有「生字卡」及「詞彙表」,方便小朋友重溫,加強記憶。同時,教材配有生動有趣的卡通人物插圖,令小朋友學習英語時更專注。(DR-Max提供圖片)

DR-Max英語教材《Electronic English》以獨到的「一點就明,學得要精」為目標,透過點讀筆以廣東話及普通話精闢講解學習英語的竅門,令小朋友自主學習,快速掌握英語知識,提升學習興趣和考試技巧。(DR-Max提供圖片)

《Electronic English》奉行「1:5黃金比例」學習法,即是小朋友第一次接觸生字後,將生字運用五次才算學懂。這套適合幼稚園到小學階段的英文教材運用了「1:5黃金比例」學習法,在各類英文練習中需要小朋友反覆運用該生字,從而加深印象。

全套英文教材囊括國際及文化題材,將各題型的英文練習分為8個級別,小朋友可按個別學習程度完成英文練習工作紙,有系統地增強英語閱讀、寫作、聆聽及說話能力。

同場推介:幼兒英語教材《D Mind & the Prince》

除了DR-Max英語教材《Electronic English》之外,另一套與新世界集團旗下K11合作、幼兒學習英語必備就是《D Mind & the Prince》。這套英語教材最強是其AI點讀筆,它同時具有點讀發音、玩小遊戲和錄音等功能,可連結故事書、海報和生字卡,即使家長沒有時間伴讀,幼兒也可以自主學習。AI點讀筆亦可記錄已使用時間及頻率,透過應用程式即可分析小朋友的學習進度。

此外,Song Book也是培養小朋友學習英語的好幫手。當中收錄耳熟能詳的兒歌,更講述每首歌的小知識,且備有琴譜,在家彈奏令小朋友學英文時更添趣味!

幼兒在家的時間較長,因此建立一個沉浸式的英語環境尤其重要。

(「懶媽」提供)

DR-Max與新世界集團旗下K11合作的英語教材《D Mind & the Prince》 是一個專為幼兒設計的英語學習系統,為幼兒提供自由探索及與人互動的學習機會,促進他們的成長和語言發展。(DR-Max提供圖片)

《D Mind & the Prince》內有把經典故事,以幼兒的角度重新呈現,改編成 The Magic Maker of O。

DR-Max與新世界集團旗下K11合作的英語教材《D Mind & the Prince》具5大特色,包括:

1. 採用 AI 的「學習與應用」教學法

2. 率先引入世界公民概念

3. 將英語學習融入日常生活

4. 學習地道生活真英語

5. 國際級童書創作團隊

DR-Max教材設計嚴格

DR-Max教材設計一向對應用及解說技巧非常嚴格,該品牌的英語教材《Electronic English》,是一個完善的兒童英語學習系統,經香港中文大學兒童雙語研究中心及WIT童天教育的語言學專家團隊審訂。

與新世界集團旗下K11合作的英語教材《D Mind & the Prince》,繪本故事由屢獲國際獎項的知名童書作者和插畫師共同全新創作,以輕鬆愉快的全方位學習模式和豐富的學習資源,貫穿「家用英語學習系統」、「親子活動及課程」和「親子文化體驗」三大學習歷程,配合最新 AI 筆和 D&P 應用程式,為幼兒營造多元化的英語環境。

**想更了解更多關於 DR-Max英語教材《Electronic English》及與新世界集團旗下K11聯手合作的英語教材《D Mind & the Prince》







