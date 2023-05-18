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今時今日，還是單靠死記死背來學習語文，已不合時宜。培養小孩學習語言的興趣，提高自主學習能力，才至為重要。究竟坊間有何學習工具可吸引小朋友？筆者認為點讀筆是好好的小幫手。而點讀筆教材中大多配以點讀功能，且配有粵語、英文及普通話三語發音，對提升小朋友兩文三語的能力確有理想成效。

點讀筆融合「聽、說、讀、寫」全方位學習模式

談到點讀筆，台灣有不少學者也對此作出研究。羅貝珍（2011）就曾指出點讀筆可突破傳統紙本出版無法發聲的限制，可讓學習者與紙本教材產生互動，在語言學習上具有輔助學習效果。的確，點讀筆可結合紙本，同時做到「聽、說、讀、寫」全方位學習模式，讓學習產生更大效益。

點讀筆提升兩文三語成效高

DR-Max點讀筆操作容易，以獨到的「一點就明，學得要精」為目標，讓小朋友重覆學習也不會有沉悶感，更能提升對閱讀和語言的興趣，從而令他們更能主動學習。

中文教材推介《凝皓六段》

DR-Max聯乘林溢欣的中文教材《凝皓六段》，讓小朋友練習中文讀寫時，亦能同步鍛煉聽說兩方面的能力。在DR-Max點讀筆內，收錄了由林溢欣及其團隊成員親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，從根本解決小朋友學習中文的疑難，繼而逐步提升他們寫作、閱讀理解、成語及詞彙運用能力。

《凝皓六段》點讀筆教材能做到「由淺入深」，讓子女有效地打好中文基礎。

英文教材推介《Electronic English》

DR-Max旗艦英語教材《Electronic English》透過點讀筆以廣東話及普通話精闢講解學習英語的竅門。小朋友可使用點讀筆收聽英文歌，以及玩教材內的互動小遊戲。每天平均約只花10分鐘便可完成4至6張工作紙，每次完成練習後，小朋友定必更有滿足感！

《Electronic English》一共分為8個程度，配合DR-Max點讀筆使用，便有導師以生動有趣的方式讀出內容，增強小朋友的學習專注力，令他們愈學愈起勁。

兒童刊物推介《國際學生時報》

由陶傑先生為總編輯的《國際學生時報》是一份孕育新知、啟發思考、聲、色、趣俱備的兒童刊物。時報一共分為三部分：名人領袖篇、世界專題篇及科學奧秘篇，幫助小朋友啟發思維，引導他們探悉世界歷史大事，推動他們探索和思考人類和科學之間的關係。

DR-Max點讀筆兒童刊物《國際學生時報》內容豐富，加上時事照片及精美插圖，增強小朋友的學習意欲，配合專業配音員地道英語、廣東話及普通話朗讀，讓貝朋友從中小學甚或更早階段開始培養聆聽及讀寫標準兩文三語的基礎。

**想更了解更多關於DR-Max點讀筆教材，即click入https://www.dr-max.com.hk/hk/product-series







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