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今日主要講：學習是為了投資前先管理好投資風險，同時希望提高回報

- 怎樣學習才有效

- 三個守則可保投資，提高回報

上周講如何建立理財心態及其重要性，因為對所有的投資者，心態與學習是提升理財能力的不二法門。

今日講學習途徑及怎樣學習才能有效，討論三個課題：

（一）學習完一些投資課程是否就能夠賺錢，如果不是，那麼上堂是為了甚麼？

（二）討論一些宣傳標榜上幾堂課後或買了一個程式便可以致富，究竟可信性有幾高呢？

（三）三個守則可保投資，提高回報

重溫良好理財心態是培養耐性和堅定學習，才能建立良好的理財態度和正確的金錢觀念。

學習是為了提升理財能力，投資時緊記風險和回報，平衡風險和回報，同時希望提高回報。

- 怎樣學習才有效

- 三個守則可保投資，提高回報

我們一般是根據基本分析或技術分析來做投資決定，兩者所看的因素很不同。基本分析是睇公司的財務狀況，盈利前景及管理層等，預測較長線，一般是3-12個月，或者更長時間。技術分析主要是根據過往股價來判斷未來的股價走向，用圖表做分析（charting）， 一般預測較短線。

報讀香港的證券課程還是CFA，哪一個較適合自己？不論選擇那一種課程，學習主要的目的是希望了解投資市場和產品的特性和風險，從而懂得判斷風險和選擇合適自己的產品。

如果不是為了工作需要，建議先從本地提供的證券課程開始。市面有非常多的課程/機構可供選擇，眼花繚亂。其中可考慮香港證券及投資學會（Hong Kong Securities and Investment Institute, HKSI)，你可以報讀其中一科，例如證券、債券等，也可以考取（經紀牌照）專業資格。

CFA（Chartered Financial Analyst Institute）的資歷是世界承認，一般大行（投資銀行或證券公司）相當看重，課程包括三項考試，涵蓋不同範圍。相比香港個別證券的考試，CFA要準備的時間和難度高很多，需要紀律、專注和堅持，最少要2-3年才能完成。

在此提醒大家不論報讀任何機構的課程，應抱住理財的心態去了解投資產品的特性 - 風險和回報，而不是希望學完就可以靠炒賣一朝發達。

三個守則可保投資

（iStock）

筆者舉出三個守則，投資時要時刻顧及風險，這樣才能長遠在市場上生存，提高回報。

（一）不要以為學了技術分析或者購買一個買賣程式，就以為可以短期賺大錢，這是不切實際的想法，因為投資不是靠單一因素便可以成功，不要輕信靠一個買賣程式便賺大錢。

以投資銀行的買賣程式為例，它們是經過多年的研發，驗證才推出來，之後仍然需要龐大的金融工程師團隊的協助及資深交易員的實戰配合，不斷改善，才能發揮作用。買賣程式有很不同的投資策略，普遍的包括，定向/方向性買賣（directional trade/bet）、套利（abritrage)和對沖等。但每一個買賣程式即使設計多精密，經過反覆驗證，但是也有其缺點，例如當波動過大的時候，成本增加也會導致損失…

（二）資深投資者教導入市（投資）前要先估算好風險，衡量究竟自己的心理和財務上是否能夠承受。當出現突發市況時，不論因為政治、經濟或個別公司等導致出現股災或個別股票大幅下跌，能夠承受到才好入市，例如亞洲金融風暴、紅籌、科技股、911恐怖襲擊、近期的中資概念股等。

（三）一個重要的戒條是千萬不要借錢投資任何產品包括股票（俗稱做孖展），換句話說，自己手上有幾多現金就做多少，千萬千萬不要借貸。因為借錢炒股的人最不能承受大跌市，被迫斬倉，即使日後股價反彈也沒有翻身的機會，最後甚至連生意及財產也輸掉，境況淒涼。







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