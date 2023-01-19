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子女到了小學高年班（約9歲），父母先培養他們良好的投資態度，並非強調為了短期賺大錢。父母可以開始向他們講解投資的概念，父母要以身作則，培養良好的投資態度，包括買入前要先做好功課才做投資。

升上高小時是適當時間灌輸簡單但正確的投資態度，因為孩子的邏輯思維發展更好，明白投資是甚麼，加上他們已開始從不同渠道接觸到很多資訊，所以可以趁機教他們投資的基本知識。

（istock）

點解要投資？父母向子女解釋是為了對抗通脹，所以投資是必須的。

很多父母提到理財，少不免想到投資，該怎樣向自己的孩子講解投資的概念？

投資是理財課程不能缺少的元素，目的為了令財富增值，對抗通脹。

向子女示範如何投資（要長線，利息，做功課和分散，強調耐性的重要）

做好榜樣，父母首先要養成長線投資的習慣，教導孩子耐心等待回報，持貨起碼三個月，一般超過一年。其次，買有股息/利息的產品。重點是培養子女良好理財投資的態度和概念，打好基礎。

和子女商量後，加上孩子的利市錢一起投資，參與更能令子女明白和投入，在長期耳濡目染之下，教導才有成果。

父母要緊記親子理財教育不要只是為了賺錢，交談中多些強調不會為了短線利潤而炒賣，否則變成投機，建立一個壞榜樣，影響深遠。

投機為甚麼不好？因為我們打算很快便賣出，於是不做功課，養成懶惰陋習。變得胡亂入市，和賭博沒有分別，結果輸多贏少，這是投機的壞處。

有些人誤解投機是短線炒賣，其實不完全對的。不論投資或投機，同樣必需具備知識、技能、跟從守則和累積經驗。

怎樣教導子女投資與投機的分別？

兩者的主要分別是心態，如果我們投資時不認真（僥倖心態），打算碰運氣，短線博一博，跟風/聽消息便以為做了功課，少少錢玩下沒有大問題啦，於是隨便入市，這便是投機了。

返回實際程況，喜歡短線炒賣發達是人之常情，哈佛大學一個研究指出90%以上的成年人喜歡投機。當明白投機是人的天性但同時知道投機的禍害，知易行難，我們還是抱僥倖心態去博，值得嗎？

我們不應該做投機，但不試心癢癢，但即使嘗試也要適可而止。因為現實是很多人不論開始時贏或輸，最後都是損失慘重。不單輸掉辛苦儲蓄的金錢，也賠上了工作、親情和尊嚴，導致個人和家庭受到很大傷害。

所以要減少投機（題外話，過度消費也是）導致嚴重的財務後果及家庭問題，最重要是愈早學習並懂得分辨投資與投機。當孩子明白投資的好處，他們便能養成正確的投資/理財態度。

4S課程建議三個分辨投資與投機及投資的守則：投資是（長）時間、（有）利息、（做）功課；投機是（短線，持有小於三個月）時間，（不看重）利息，（不認真做）功課。

總結，子女到了約9歲，父母先培養他們良好的投資態度，並非強調短期賺大錢。可以開始輕鬆地講解投資的概念，包括投資與投機的分別，投資的好處，買入前要先做好功課及長線持有。