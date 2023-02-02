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過去講座遇到參與者提出如果是富有或貧窮的家庭，他們的子女就不需要學/做好理財？有些人認為因為有錢的人不需要擔心金錢，而低收入的反正沒有錢，擔心也沒用，所以他們同樣不用學習了。

讓我們了解一些父母的看法：



（一）自己擁有充足財富，只需留給子女，省得教他們理財，不如學其他東西。 例如有一位爸爸說會留幾個單位給子女，再畀幾千萬他們，所以不需學理財，他們也會生活無憂。

（istock）



（二）從小在教育上用心去栽培子女，不用擔心任何事情，從幼稚園到入好的大學，讀賺大錢的科目，到時他們有賺錢能力，做中/上產，忽略了理財能力是生活技能。

（三）自己學懂投資，賺到錢留給子女便可以；即使要教子女，最緊要是投資部分，因為會賺到大把錢，便不需要學其他理財概念，包括儲蓄、消費、珍惜、分享等。

（四）學理財是為了自己，不用和人分享，所以不打算教子女分享，珍惜和感恩，相信待子女長大後便會懂。

我們的建議：



（一）父母過早留財產給子女是非常不好，特別是很早讓子女知道，因為會阻礙他們發揮潛能和追尋夢想。



（二）父母只教子女以賺錢/金錢為人生單一目標，及沒有讓孩子有磨難的機會，可能令子女的人生失去平衡，忽略了人生的意義，缺乏能力面對和解決將來的種種困難和挑戰。

（三）父母養育子女應該是希望他們長大後是獨立個體，發揮所長，發揮獅子山的精神，尋找人生的意義。

（四）分享不單帶來喜悅，更重要是能夠令我們人生圓滿一些，分享並不一定要用錢，一個關心，一句祝福也可以。

我們也遇到很多對理財有正面看法的家長，例如一些富有的家長要求我們加強教導他們的仔女學懂珍惜和分享，不要以為錢是從天上跌下來。有一些低收入家庭的家長說 ：「我們不懂理財，但知道很重要，所以希望幫助子女不會步我們的後塵， 所以他們要學好理財。」







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