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解答家長對理財的疑惑：

（一）有人認為理財兩個字其實很空泛，是否不亂花錢便算是理財？

（二）成功的理財有沒有標準？

和大家討論問題（一）：有人認為理財兩個字其實很空泛，是否不亂花錢便算是理財？

OECD（經濟合作與發展組織）在20多年前已有理財課程的指引，提議教導要包括儲蓄、消費、消費者的權益、銀行服務、投資等（主要是保險的概念例如駕駛保險）。如果就剛才提出的例子，只教一樣東西（不亂花錢）便算是理財，那麼將全部錢儲起也算是理財？

換句話說理財教育要較全面及有系統地進行，不能只教導單一的知識例如儲蓄或消費。

（istock）

要達到理財效果及行為上的改變，要以建立理財知識，良好的理財態度及行為，正確的金錢價值觀做基礎。千萬不要忽略灌輸正確價值觀的重要性，包括合法及有耐性賺錢/累積財富，及分享等。

我們講下過去20、30年的兒童、青少年理財研究，主要集中在儲蓄、消費兩個範疇，即使講到投資，但只限於買保險例如駕駛保險。直至近10年因為隨著社會、科技、環境的變化，理財課程開始加入投資、分享助人的元素。

故此我們認為兒童、青少年理財教育不能斬件式的推行，例如只教儲蓄和消費，不教其他元素。應該有系統及全面性，從儲蓄、消費、投資與分享、金錢的意義及作用等都要灌輸（例如4S課程）。否則如果學生單是學習理財知識，但態度和行為沒有得到改善，研究顯示對他們的幫助不大。

回答問題（二）：成功的理財有沒有標準？

到底有沒有成功的理財標準？據我們了解，應該沒有研究為成功的理財定下標準。正如理財智商（Financial Quotient，FQ），沒有或者很少研究提到FQ這個名詞，研究集中理財知識、態度和行為（Financial knowledge, attitude and behavior）。

有些人認為別人賺很多錢（透過工作、生意或投資）或者非常富裕便算是成功理財，這樣把財富等同成功理財掛勾的標準不夠全面。

OECD（經濟合作與發展組織）理財課程的指引，以良好的理財態度，正確的金錢價值觀和理財行為做基礎。所以切勿忽略建立良好理財態度及價值觀的重要性，包括合法及有耐性賺錢／累積財富，及分享等。（例子，投機、賺快錢導致觸犯法例，瑯璫入獄）

最後，研究指出良好理財的重要元素也應該包括培養耐性（延伸滿足）及分享等，除了提升理財能力，對個人的心理健康也有正面的影響。







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