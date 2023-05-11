加入最愛專欄 收藏文章

在這篇文章，筆者會詳細解答家長同子女的親子理財問題，以實用及富有趣味性的方法教導理財，令小朋友容易跟從，父母和子女的理財煩惱自然少了。

要有好的親子理財效果，不管是儲蓄、消費、還是投資，簡單和直接是不二法門。

-簡單，是令孩子明白家長點解這樣做。

-直接，要符合孩子的年齡認知需要。





（istock）

生活例子：

（一）當替子女儲蓄時，要清楚及定時和孩子溝通，讓他們明白是為了甚麼和清楚知道儲了多少錢。

（二）當開始給子女金錢時（零用錢或者利市錢），要先訂下規則，持之以恆教導。

（三）當孩子的儲蓄多了，最好是開一個聯名儲蓄戶口。相反，如果把孩子的錢存在自己戶口，你就把儲蓄複雜化了。即使計算利息，孩子未必信服，由銀行去做會清楚啲。盡可能不要放在父母的戶口，以免引起猜疑。

（四）開始時如何教子女投資，如果幫孩子投資，應留意三點：

（i）投資前和孩子精簡地講解一下；

（ii）不論投資賺蝕，要如實告訴孩子；

（iii）要緊記除了賺錢，更重要是教導孩子投資的真正意義。不是投機賺快錢。

（五）幫6歲孩子買份儲蓄保險，有甚麼要留意？

雖然買儲蓄保險是適合，但對6歲的子女來說，儲蓄保險是非常遙遠的事。如果是教如何運用金錢，最好讓他們可以在合理時間用得到儲蓄，先定立目標，例如半年後買一份禮物或用品。

教親子理財要從孩子的年齡認知發展需要而教導，教6歲和11歲的子女很不同，要用不同的方法，不能越俎代庖，一蹶而就。









etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多