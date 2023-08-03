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幫助孩子建立耐性等待，長大後在事業、感情和身心健康上都有較好的發展

輔以香港教育大學兒童與家庭科學中心實證為本的家教貼士，與父母探討此課題。

史丹福大學實驗

斯坦福棉花糖實驗（Stanford Marshmallow Experiment）是史丹福大學沃爾特·米歇爾博士1966年到1970年代早期在幼兒園進行的有關自制力的一系列心理學經典實驗。

在這些實驗中，小孩子可以選擇一份獎勵（有時是棉花糖，也可以是餅乾、巧克力等等），或者選擇等待一段時間直到實驗者返回房間（通常為15分鐘），而得到兩份獎勵。

（istock）

在後來的研究中，研究者發現能為偏愛的獎勵堅持忍耐更長時間的小孩通常具有更好的人生表現，如更好的SAT成績、教育成就、身體質量指數，以及其他指標。

《然而現在有疑問提出，自制力，而非戰略策劃能力/推理（strategic reasoning），是否是影響行為的因素之一。》

可是沒吃掉獎勵的人，通常都比吃掉的成功，因為他們都能克制自己，因此自制能力很強。

下周會講耐性等待對理財教育的重要和好處，以我們的研究與父母探討此課題，下周見。

（按：博弈中的戰略推理涉及信息處理代理為實現某些目標而製定的計劃或策略。策略是多智能體交互的基本要素之一。）







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