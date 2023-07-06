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上一篇文章提到：保持求知的精神對於孩子的學習進程非常重要，父母應考慮不只為了考高分而安排密麻麻的功課學習給子女，而是應多給孩子空間主動追求知識，解決問題/困難。帶來很多好處：讓孩子積極投入學習會令大腦釋放多巴胺荷爾蒙，帶來有成就的滿足，孩子就會更投入，良性循環。父母應該讓孩子自己去發揮，給他們空間發問及尋求答案是積累知識最好的方法。當我們積極投入一項活動時，大腦的奬賞迴路令人投入和願意學習。

今天繼續講犯錯對孩子的學習進程非常重要，幫助孩子成長，提高學習成效，與父母探討如何做得更好。

根據英國廣播公司新聞頻道引述的研究，建議父母應製造機會，讓孩子透過失敗、有機會去認識這個世界。養成不怕犯錯，從錯誤中學習，孩子從體驗中調整他們的想法，自然培養出一個主動學習、求知的特質。

研究指出父母應讓孩子有機會犯錯，這樣他們才能從錯誤中學習，放膽和有動力學習。

研究指出當孩子知道到自己做錯了，那時他的神經元網絡就會開始被激發重組，即是會重新自我修正，找出答案，自我改正大腦要學習新事物。

對於學習進程來說也很重要腦內的不同區域長期都在交換訊息，當孩子接收了一個「我做錯了」的訊息，那麼他們就知道自己做錯了。（認知科學）研究指出大腦學習機制跟錯誤有關，犯錯不只是很正常的事，對於學習進程來說也很重要。

犯錯對學習進程的重要和好處

舉出兩個例子：

一個嬰兒伸手想捉住某種東西，但反覆嘗試都失敗，最後他收到觸感上的回應，告訴他「這次對了，我摸到它了」。當這個訊息傳遍他的腦部，幫他調整手部的控制系統，之後學其它更複雜的事物，他會自然地嘗試。

由學校功課（作文、 勞作）到日常家務（幫忙清潔），即使孩子達不到期望，但父母應正面鼓勵、讚賞孩子完成的部分，不要要求做到100分。父母的角色是引導，適時給意見或遇到危險，其餘讓孩子在過程中學習，便會有進步。



（istock）

故此犯錯不只是是很正常的事，對於我們（特別是孩子）的學習進程也非常重要。

（一）讓孩子學習自己承擔後果，願意作出改變或嘗試新的事情。父母如果經常要孩子聽從指示去做，說 「這樣做不會出錯，不會浪費時間」，會令孩子長大後不願嘗試。研究指如果我們過分保護孩子，造成依賴。例如擔心他們赤腳在沙灘或泥路上走會邋遢，會受到細菌感染，永遠當他們是小孩，不容出錯。這豈不是就好像讓他們在消毒過的溫室中成長，將來身體怎能產生抵抗力？

（二）讓子女作決定，接受失敗。父母要給孩子空間，容許他們嘗試及犯錯，孩子才有進步空間。父母不應該把自己的想法強加諸孩子身上，應讓他們自己去試，發揮想像，尋找興趣（興趣隨著年齡而變），父母只要給他們適當的引導、幫助和鼓勵便可以。

以玩模型車為例，本來是一個很好的親子活動，但若果父母擔心孩子不小心把車撞爛或開上斜坡，而過分指點及限制，甚至爸爸替孩子完成，這樣便不太好了。適度「放手」是讓子女成長的好做法， 因為孩子沒有錯過（例如把模型車撞爛），就不知道失敗帶來的後果和教訓；沒有錯過無法讓自己作出改變（例如轉彎時減慢速度），透過改善或取得成功。

（三）培養孩子成為一個獨立的人。若果缺乏失敗經驗，孩子長大後可能避免犯錯，不肯作出決定，因為擔心遇上挫敗無法承受，難成為一個獨立的人。

在兒童成長過程中， 具備克服困難和挑戰的能力很重要 。就像蝴蝶在破繭時透過掙扎及用盡氣力 使翅膀有力，靠自己的力量最後破繭而出。生命中每一刻都有它的意義，並不是我們為孩子鋪排的路走得暢順便是最好，能夠幫助孩子建立勇氣和能力迎接人生的挑戰， 才能令他壯成長。

當明白到犯錯對於孩子的學習進程這麼重要，我們做父母是否應讓子女多些機會發掘興趣及面對自己的錯誤？我們不要為了考高分而安排密麻麻的功課給子女，多給子女放空的時間，讓他們得到平衡發展。







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