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今期的銀髮債券的年息率非常吸引，值得認購

香港政府推出新一批銀髮債券給退休人士/長者認購，只要是1964年或之前出世的人士也可以認購（不用滿60歲） 。今期的銀髮債券的年息率非常吸引，達到5%，相對現在同類投資選擇，值得認購。

筆者以銀髮債券為例子，嘗試解答退休人士常問的六條問題，希望可以釋除有關投資銀髮債券的疑慮。



問題一：是否所有長者都適合購買銀髮債券？

我們認為基本上所有長者都適合購買銀髮債券，因為：

1/ 相對非常安全，由香港政府推出

2/ 三年期債券，債券投資來說，相對短期，資金調配更為靈活

3/ 現時的經濟環境相當不明朗，銀髮債券是用來管理風險的最佳選擇

4/利息達到5%，相對其他同類產品，非常吸引

最後一點，銀髮債券非常適合對投資不熟悉的長者，除非長者缺乏現金，不能認購，另作別論。不論怎樣，投資涉及風險，長者千萬不要抵押借貸。

問題二：銀髮債券的比重，應佔整體資產幾多成？

我們分開兩類的長者來講。

第一類，對充分懂得/掌握投資，及絕對堅守投資原則的長者，可以用部分現金認購銀髮債券，起到分散作用。

相反，對不懂投資/或者一知半解的退休人士，應該盡量把現金認購銀髮債券，因為保本同時也提供非常吸引的回報（利息），但前提是要預留一年生活開支/醫療費用。

任何投資如果以孖展或者借錢方式， 就係投機

問題三：認購銀髮債券是否如認購新股一樣，認購越多可獲配發越多？是否可以孖展方式買債券，擴大利潤？

我們絕對不贊同為了希望認購更多銀髮債券，以孖展方式買債券，希望藉此擴大利潤。

任何投資如果以孖展或者借錢方式， 就係投機，我們絕不贊成。

有人將借錢投資與做生意混為一談，這是不能相提並論。

第一，做生意不熟悉不做；

第二，借錢投資的人一般是聽消息/貼士炒賣，所以更不應該以孖展方式買債券，有幾多錢就買幾多。

銀髮債券是給退休人士一個相對非常安全及穩定的投資工具，即使長者不懂投資，但一定要明白資金要等三年。

三年期並不算長，有人等債券一上市，升了些小便賣出。

養成了這種習慣，變成了投機的心態，最終得不償失，後果很嚴重，所以千萬不要有投機的心態。

明天續。







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