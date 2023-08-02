加入最愛專欄 收藏文章

續昨天關於銀髮債券的看法。

建議長者認購銀髮債券，平衡風險

問題四：聯儲局不排除下半年或再度加息，在加息環境下，銀髮債券是否最好的投資產品？

正是由於現時在種多不明朗因素下，包括市場對美國聯儲局的息率動向有不同估計，加息會否維持/停止；經濟能否保持增長勢頭；通脹能否降至預期幅度。在很多風險難以估算的情況下，專業投資者以風險考慮為主/先，何況一般投資者？

現時，銀髮債券的優點更加凸顯它的功能 - 保本但回報也不錯，年期也相對短。

銀髮債券是非常好的投資產品，達到分散風險、擴大投資組合的目的。

提示：有部分的退休投資者的投資組合太集中，他們不應單以股票（過度進取）或存款銀行（過度保守）作為唯一的投資組合。建議他們應該加入債券，平衡風險。

在眾多不明朗因素下，投資應以風險考慮為主/先



問題五：相比銀行存款，投資銀髮債券分別有哪些優點及缺點？

在香港的銀行存款（五十萬元以下），獲得政府保障，所以是完全沒有風險。

但是銀行存款，過去多年存款利息不到0.1%利息，以10萬元本金，存款利息賺$100與銀髮債券有$5000 比較，相差50倍。

雖然存錢在銀行表面上是不會有任何損失，例如存10萬元，10年後不會減少，還有少少利息，但是卻輸比通脹， 根據香港統計處的資料，現在的購買力比40年前減少左70%，退休生活既質素不能保障。

當然銀髮債券的年期三年，有人說這是缺點，因為比起存款，靈活性還是低，但筆者不這樣認為。

首先銀髮債券要持有三年是合理的，我們很難在全球找到類此的債券。只要我們不急於用（投資銀髮債券的）錢，也預先管理好自己的資產，例如預留現金應付日常生活、醫療開支等等，便不用擔心需要提早賣出可能虧損了。

對不熟悉的投資產品，長者千萬不要試

問題六：認購銀髮債券時有甚麼需要考慮？

認購銀髮債券時，其中長者要考慮的事包括：

1/預先管理好自己的資產，我們是指分佈好資產，然後才投資。

提示：任何時候都要做，不是認購銀髮債券時才考慮。

2/ 不要以孖展或者借錢方式認購銀髮債券，因為借錢投資會有一些負面因素：

a/增加心理負擔；b/令人失去理智，打亂預設的投資計劃；及c/令人缺乏耐性，等待回報。

3/只能用手上的現金認購，不要借錢。認購之後剩番的錢留待下次再投資銀髮債券，千萬不要用來炒股票或做其他不熟悉的投資。

總結，各位老友記，對不熟悉的投資產品，千萬不要碰，也不要試，切記、切記。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加