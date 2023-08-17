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未來三篇我們以實證有效的4S課程(4S Programme)中的培養耐心等待/延遲滿足(delay gratifcation)部分，帶出對孩子長大後在事業、感情和身心健康的發展都有明顯的幫助，與大家討論耐心等待與理財的密切關係。

先講第一部分，我們參考各地的研究實例與大家分享耐心等待和理財及情緒發展的緊密關係，對青少年的理財能力及心理質素均有裨益。也加深他們金錢意義的了解，建立正確的價值觀及良好的理財態度。

(iStock)

在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理質素均有裨益。較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活(Cole, Paulson & Shastry, 2014; Jamison, Karlan, & Zinman, 2014)，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等(Gudmunson & Danes, 2011; Xiao, Chen, & Chen, 2014)。

家長、教育人士、僱主及社會大眾均視理財能力為重要的生活技能(Johnson & Sherraden, 2007; Sherraden, Johnson, Guo, & Elliott, 2011)。

研究顯示建立良好的理財技能（包括態度及行為）與知識同樣重要，個人理財所需的一項重要技能是延遲滿足的能力(Hoerger, Quirk & Weed, 2011)。

但是，我們遇到一些家長提出寧願把子女的時間留給學業和功課，問到點解這麼早讓孩子學理財？小朋友還沒有錢，沒有感覺，有時間才考慮，等長大些才學吧！家長的疑慮可以了解，因為讀書功課已經壓得喘不過氣來，即使知道學習理財重要，但還是放棄。

明白愈早學習的好處

我們要明白理財教育不單止是灌輸金錢的知識，重要是趁孩子少時培養他們良好的理財態度及正確金錢價值觀，懂得珍惜、不要浪費和分享；知道金錢重要但要有耐性及合法賺取，愈早建立愈好。

根據「生命歷程方法」（life-course approach）認為，財務/理財狀況隨年齡和生命階段而變化。

儘管年幼的兒童可能仍未具備一些認知能力例如懂得評估風險水平，但他們可以接受初步及廣泛的其他技能培訓。例如，做出良好的理財決策不僅取決於財務知識，還取決於衝動控制和延遲滿足的能力。

在家庭層面，Norvilitis 和 MacLean (2010) 發現家庭財務教育與兒童的積極理財行為有關，兒童延遲滿足的能力是中介因素。換句話說，從父母那裏接受更多理財教育的孩子能夠更好地控制自己的購買衝動，防止自己做出倉促的決定，從而使他們表現出積極的理財行為。

希望提出這些信息令大家了解理財不是等孩子大了才學習。

小總結：理財教育者需要改變思維，想適當辦法幫助大眾建立良好的理財的行為，尤其重要是教導年輕一代。

下篇講第二部分，4S課程建基於行為改變模型(behavioural change model)，教導耐心等待，證實持續有效。







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