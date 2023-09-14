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20多個西方國家和日本試圖提高兒童和青少年的理財能力，他們的工作還側重於理財知識的傳遞和態度的發展。至於行為方面，例如如何保持消費/預算記錄以及如何控制衝動購買，很少得到關注。

過去兩篇，綜合我們和近期的研究顯示耐心等待對青少年的好處和未來發展的重要性，但是大多數理財教育課程並沒有明確將延遲滿足作為組成部分。因此，未來的理財教育計劃應納入針對學生延遲滿足能力。評估個人延遲滿足的能力將有助於確定這些活動是否會導致學生的行為發生實際變化。

耐心等待好處多

在4S課程的環節裏面，例如儲蓄、消費、投資決定、分享、感恩、珍惜，研究顯示和耐心等待有密切關係。

(iStock)

綜合近期研究顯示耐心等待的四個好處，然後從學術角度講解為何家長及教育界愈早進行兒童及青少年理財教育愈好。

1/會多為為未來作打算(concern about the future)儲蓄意願提高，減少月光族；

2/抑制購物衝動(control impulsive buying)，以更好地控制衝動行為，減少過度消費，變成浪費的陋習，避免負債度日的困境；

3/等候長遠的回報(waiting for long-term rewards)，明白投資主要是對抗通脹，便不會投機，避免失去積蓄；

4/願意等待(willing to wait)，明白不是每樣東西都是唾手可得，更懂得珍惜、感恩和分享助人。

愈早進行理財教育愈好

理財能力的建立不是一次性的嘗試，而是一個終生的過程。正如眾多理財教育指南所述，理財教育的目標應根據不同人的年齡、需求和背景量身定制。將財務狀況視為流動的，隨年齡和生命階段而變化，代表了理財教育的「生命歷程方法」(Salignac 等人, 2019 年)。

按照生命歷程的方法，理財教育可以應用在任何年齡階段，早期打下的基礎對將來的財務狀況有著長遠的影響。例如，明白人的壽命增加，愈早儲蓄累積財富，退休後能過上舒適/尊嚴的生活(Cole, Paulson, & Shastry, 2014; Jamison, Karlan, & Zinman, 2014; Lusardi & Mitchell, 2011a; World Health Organisation, 2015)。

然而，不是每一個人都會為未來打算，覺得沒有迫切性。例如，兒童和青少年可能不知道他們自己的開支在家庭總開支中佔多少(IFEC, 2019b)。剛工作的年輕人可能正忙著用他們的薪金購買奢侈品以滿足他們的迫切需求，或者展示他們的獨立性(Salignac 等人, 2019 年)。中年人可能正忙著用他們的錢建立自己的家庭和養育孩子，忽略了儲蓄和投資的需要。到了退休的時候，很多人可能根本沒有準備好支付生活甚至醫療的費用。

除了覺得入不敷支，許多人可能沒有投入足夠的時間和精力落實有效儲蓄和正確投資，所以需要愈早學習。因此，為了在退休後有積累足夠的財富，生活舒適(Cole, Paulson, & Shastry, 2014; Jamison, Karlan, & Zinman, 2014; Lusardi & Mitchell, 2011a)，愈來愈多研究建議在早期階段進行理財教育(NEFE, 2014)。

研究具備適當理財知識、態度和技能的兒童和青少年更有可能在成年後妥善管理自己的資金，並在其晚年制定適當的財務目標(強制性公積金計劃管理局, 2015 年)。

小總結，建議將耐心等待融入整體的理財教育，在課程完成後學生可能需要進行一次強化課程，以鞏固他們已經獲得的各項理財技能。







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