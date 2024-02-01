加入最愛專欄 收藏文章

過去8年，我們跟50多間學校合作教導4S理財課程，讓超過6000名中、小學生學習理財。然而，孩子們的理財觀念依然會非常受到家長們的影響。因此，家長都需要以身作則，才能讓孩子們有正確的理財觀念。以下是一些壞的理財榜樣，家長們千萬要留意：

1／經常換手提電話／電子產品，用了不到半年的電話給讀五年班的兒子，自己買一個新的型號。

2／不停買文具、書包和衣物給女兒， 在課堂時間請假為了帶女兒出去玩。

3／不打算教子女理財，因為不想他們覺得「窮」。

4／母親經常買一些價值數萬元的手袋，因為會升值，又可以用，以為一舉兩得。

5／給12歲的女兒買名牌手袋，等她習慣用。

(Shutterstock)

6／花光所有花紅，沒有儲蓄。

7／沒有任何分享助人的習慣，反而說這是他們（需要幫助的人）的問題，與己無關。

8／在理財態度上有很大的分歧，缺乏共識令子女無所適從。

9／整天口裏談金錢，比任何事都重要，令子女以為金錢是唯一，以錢掛帥。

10／以為有錢便是萬能，例如看輕他人，或者不懂尊重。

金融借貸的業務很好做，從事金融借貸的朋友說，市（經濟）好時，很多人因為收入增加／穩定，或者樓價升了向他們借錢（二按或加按），因為想花費多些，換車或其他。這種情況有點像80、90年代的美國樓價升了，由10萬美元升到40萬美元，業主不停加按，借貸消費，最後樓市崩潰，加上失業，很多人徬徨無助，失去家園。

相反，即使經濟差時，收入減少，為了維持家庭開支或者有些支出不能減少，例如子女教育開支，所以同樣需要借錢。有需要借錢是應該的，但是為了滿足即時慾望或面子問題，是很不應該的。

沒有人希望壞事情發生在自己身上，但是良好的理財態包括不應任意借貸，多為未來打算，有儲蓄習慣，這樣能減少生活上的擔憂，生活滿意度更高。







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動