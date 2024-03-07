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我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法、快樂教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

從前，親子關係不必多言，注重身體力行。上世紀70年代經濟迅速發展，教育水平提高，出現很多「現代父母」。他們回想小時候父母的各種不足，希望自己教養子女使做得更好。

至1980年代，兒童發展心理學的科研成果豐盛，親子科學也深入民心，我們會引用此書，握要地介紹相關的科研成果，舉出日常生活中會遇上的挑戰，並提出實用的處理方法。

（Shutterstock）

教養孩子從來不是容易的事。兩位作者結合研究理論和實際經驗，寫出100篇親職小貼士，對家長實在大有裨益！ 作者進一步將概念和技巧用於日常生活之中，能夠把重點放在如何（How），正正是此書最可貴的地方。

希望各位家長透過這本書，不論是親子相處或理財，用科學的方法教養孩子，讓孩子在成長路上走得更暢順！

按：摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。







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