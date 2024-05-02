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問：以現時情況，怎樣能夠賺取6％的回報？

答：兩種情況，首先你是否有投資的經驗，如果是，你可以考慮買入公用股例如中華電力，過往派息利率達4%，每年派四次息，達到現金流的條件。如果加上股票價格上升2-3%，便可以達到6%的目標。留意中電的價格也會升跌，即是有風險，雖然波幅較小，所以長者要明白這一點才好選擇。

筆者認為，如果讀者完全沒有投資經驗，已到退休年齡便不適合投資股票，雖然股票不要碰，但仍有其他選擇（Shutterstock）

另一方面，如果你是完全沒有投資的經驗，現在已到退休年齡，便不適合投資股票市場了，即使投資債券或債券基金也有風險。

股票雖然不要碰，但有以下選擇，包括政府年金，房產逆按揭，ibond，銀髮債券，醫療保險等。

問：如何為投資做功課？

答：可以睇公司財務報表，特別是財務狀況及現金流，但對部分人會有困難。 或者學習睇圖表，但也需要長時間實踐和消化。或者學習一套買賣程式，但不是想像中簡單，不要隨便輕信。

投資做功課是必須的，但不是一天便學會，更重要是遵循重要的投資原則，例如長線及只買有派息的公司，能夠做到已很好了。以中電為例，過往息率4%， 一年派四次息，符合長者需要現金流。留意中電的價格也會升跌，即是有風險，雖然波幅較小，所以長者要明白這一點才好選擇。

問：有哪些債券基金適合長者購買？在銀行購買？

答：債券基金有不同風險回報的選擇，分高、中、低風險，當然退休人士或長者應該選擇低風險的債券基金， 即使回報（利息）較低，但風險也相對低，因為退休投資不希望受大損失。

買債券基金可以透過基金公司，銀行或證券行購買，如果透過銀行，可貨比三家，爭取較低手續費。

問：買了股票，債券基金，萬一突然去世，銀行會怎樣處理？

答：不論在銀行，證券公司或其他金融機構投資，可主動提出加一個受益人的名字。

另一方法，可考慮定立一份簡單的遺囑指定受益人。否則當過身後，金融機構會根據香港遺產條例把資產發還給親人。

問：退休人士適合攞錢出嚟做儲蓄保險計劃嗎？

答： 如果沒有其他選擇，一定要把退休金提出來，買儲蓄保險也未嘗是一個辦法。留意儲蓄保險如果有人壽保險成分，回報會被拖低，退休人士一般對人壽保險的需求下降，應考慮這點。

不論買儲蓄保險，儲蓄基金或年金，先看金融機構的過往回報表現和口碑，一定要先格價，選擇手續費較低的一家，要貨比三家，最後要分散投資到起碼兩間公司。

問：買大陸樓收租做投資好嗎？

答： 一般買境外樓有它的優點和缺點，優點可能是價錢較香港便宜，入場費較低；缺點是我們未必熟悉當地市場的情況，特別是細節。

買內地樓房要做很多功課，包括注意1／地點最重要，揀對城市也要揀對區，不能偏離市／區中心；2／能否出租，回報多少（以百分比計）；3／維修能否扣稅等。

長者要明白最主要目的是為了保值（對抗通脹）及有穩定現金流，賺升幅是額外的獎勵；長者應明白要投資增值便應該早十年或更年輕時做，退休後要轉為保守和審慎。







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