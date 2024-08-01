2024-08-01
3至8歲孩子的認知發展
我們過去接近十年推廣兒童、青少年和親子理財教育，強調親子相處做得好，理財教育也會做得好，兩者的關係很密切。所以未來我們會多點討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
以下內容摘錄自《親子相處的魔法、快樂教養100招》：
我們繼續談三至八歲孩子的發展里程碑，他們的認知發展概況。
（Shutterstock）
認知篇
3 - 4歲孩子的認知發展：
- 能從兩件物件中分別大小、長短、軟硬，例如兩個玩具，一個大，一個小
- 能說出幾種顏色
- 能數出三件物件
- 明白先後次序
- 開始對日常生活有簡單的時間概念，例如爸爸回家不久，大家就會吃飯
4 - 5歲孩子的認知發展：
- 能分辨有生命和沒有生命的東西，例如這隻貓貓是真的，另一隻不是真的
- 能明白位置和速度等概念
- 能數出十件以內的物件
- 能指出四件剛才見過的物件
5 - 6歲孩子的認知發展：
- 能按物件的大小、長短、高矮或闊窄排序
- 能說出物件的顏色和形狀
- 能做簡單的加減題，例如1+2=3
- 開始能對事情作出推斷，例如預計事情的發展等
6- 8歲孩子的認知發展：
- 能明白簡單邏輯，例如能夠將三、四塊拼圖連起來
- 能更有效控制自己的注意力
按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】
由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
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