3至8歲孩子的語言發展

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我們繼續討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。：

我們今天談三至八歲孩子的發展里程碑，他們的語言發展概況。

（Shutterstock）

語言篇



3 - 4歲孩子的語言發展：

能明白「一樣、不同」，「上、下」，「裏面、外面」， 例如這是什麼？

能夠明白和運用「三詞」句子，例如「媽媽買了蘋果、橙和紙巾」

4 - 5歲孩子的語言發展：

能進行電話通話

能明白和運用「四詞」句子

能明白和運用「為什麼」、「何時」等問句，例如「什麼時候才吃飯？」

開始能按照特徵，歸立出特定的人、事、和物

5 - 6歲孩子的語言發展：

能明白「昨天」、「今天」和「明天」的分別，例如「明天是公眾假期嗎？」

能明白「遠、近」、「底、面」、「進、出」的意思

會頂嘴，反對，甚至罵人

能回答有關自己的姓名、年齡、地址的問題

6- 8歲孩子的語言發展：

描述漸具內容、結構和細節

能從聽者的角度提供適當的資料，幫助聽者明白內容

能更有效運用連接詞，例如「首先...之後...結果」

按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】

由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。







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