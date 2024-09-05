2024-09-05
3至8歲孩子的語言發展
我們繼續討論親子相處的方法和技巧，特別引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。：
我們今天談三至八歲孩子的發展里程碑，他們的語言發展概況。
（Shutterstock）
語言篇
3 - 4歲孩子的語言發展：
- 能明白「一樣、不同」，「上、下」，「裏面、外面」， 例如這是什麼？
- 能夠明白和運用「三詞」句子，例如「媽媽買了蘋果、橙和紙巾」
4 - 5歲孩子的語言發展：
- 能進行電話通話
- 能明白和運用「四詞」句子
- 能明白和運用「為什麼」、「何時」等問句，例如「什麼時候才吃飯？」
- 開始能按照特徵，歸立出特定的人、事、和物
5 - 6歲孩子的語言發展：
- 能明白「昨天」、「今天」和「明天」的分別，例如「明天是公眾假期嗎？」
- 能明白「遠、近」、「底、面」、「進、出」的意思
- 會頂嘴，反對，甚至罵人
- 能回答有關自己的姓名、年齡、地址的問題
6- 8歲孩子的語言發展：
- 描述漸具內容、結構和細節
- 能從聽者的角度提供適當的資料，幫助聽者明白內容
- 能更有效運用連接詞，例如「首先...之後...結果」
按：摘錄自【親子相處的魔法、快樂教養100招】
由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
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