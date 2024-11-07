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親子理財 - 李錦

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2024-11-07

從執筆方式中觀察孩子成長（一）

#親子 #親子理財 #親子相處 #執筆方法 #寫字 #親子關係

　　此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

　　父母怎樣從執筆方式中觀察孩子成長。

 

　　上文提及， 每位家長都會期望孩子擁有獨立生活的能力，但沒有家長會寄期望一個兩歲幼兒自己洗澡，因為孩子根本還沒有能力去完成這件事。

 

心理學家於70年代發現，孩子的執筆方法可以分為三類（Shutterstock）

 

　　這個道理放在「洗澡」上就人人明白，放在「寫字」上就未必人人認同，心理學家於70年代已經發現，孩子的執筆方法可以分為三類：

 

　　1.手心向上式：孩子用整個拳頭包著筆並用整個手臂去移動拳頭。由於拳頭和手臂都有一定體積，所以孩子難以畫出精細的線條，更不用說在小方格裏寫字。

 

　　2.手心向下式：孩子用手指公、食指和中指去執筆，並用整個手臂去移動筆尖。雖然孩子控制筆尖的準確度比之前好，但仍難以通過手臂移動在細小的空間寫字。

 

　　3.三腳架式：孩子用手指公、食指和中指形成三腳架狀態去執筆，並用手指移動筆尖。三腳架式的執筆方法可讓孩子更靈活地移動筆尖，該孩子可以在細小的空間寫字。

 

 

　　下次繼續講從執筆方式中觀察孩子成長，父母應如何處理。

 

 

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