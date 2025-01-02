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家長同時著重要求和關愛的「鬆緊有道」就是最好的教養風格了。有研究按照家長對孩子的要求和關愛，把家長分為四類（Berk, 2012）：

疏忽照顧：要求低、關顧低

過份溺愛：要求低、關顧高

專橫壓迫：要求高、關顧低

鬆緊有道：要求高、關顧高

疏忽照顧：

特點：

1／家長並不要求孩子做任何事，亦不在意孩子的興趣和喜好。

2／家長與孩子的互動較少。

孩子的發展：

1／孩子缺少了大人的栽培和愛護，整體發展都較差。

2／由於不懂得與人相處，孩子可能會出現反社會的行為。

過份溺愛：

特點：

1／家長並不要求孩子做任何事，反而事事以孩子的樂趣和意願著想。例如孩子喜歡去食西餐，全家便去食西餐；孩子不想做功課，全家便會幫孩子完成功課。

孩子的發展：

1／久而久之，孩子遇到不合生心意的事情便會大發脾氣；

2／孩子表現不成熟，不能自己照顧自己、不能自己解決問題，所謂「港孩」、「公主、王子病」了。

專橫壓迫：

特點：

1／家長完全不理會孩子的能力和意願，就要求孩子做很多符合家長心意的事；

2／孩子的時間表可能排得密不透風，要做功課、溫習、去補習班、上不同的興趣班；

3／孩子可能處於幼稚園高班卻已經在學習小學課程了。

孩子的發展：

1／孩子感到疲倦焦慮；

2／慢慢失去自信；

3／覺得無論做甚麼事情，都不能達到父母的期望。

（Shutterstock）

鬆緊有道：

特點：

1／家長對孩子有要求，但這些要求符合孩子的能力發展，不會難到孩子無法做到，又不會容易到孩子不用努力；

2／除了孩子的能力，家長亦會考慮孩子的喜好，所以家長會特別安排孩子可以自己作主的「自由時間」，讓孩子在這段時間做自己喜歡做的事；

3／家長為孩子做決定時又會問孩子意見，考慮孩子的想法和感受。

孩子的發展：

1／孩子同事感受到家長的要求和關愛，不但發展成熟、還表現自信；

2／無論在老師和同輩中都是好孩子。

結論：最好的教養風格，就是最後一類的教養風格 - 同時著重要求和關愛的「鬆緊有道」。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。







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