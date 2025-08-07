愉快教養｜不可或缺的育兒共識

加入最愛專欄 收藏文章

照顧孩子絕不是一個人的責任。無論是媽媽或是爸爸，無論是否有全職工作，都應該在教育孩子上出一分力，盡力的同時，最佳的育兒策略就是先達成共識。

以下為大家列舉了一些教養孩子時可能會出現的工作，不知道你與配偶在這些工作上的分工有沒有共識呢？請以下列數字填寫表格去表達你和配偶的「期望」。

1：全部由媽媽負責

2：媽媽負責多一點

3：媽媽和爸爸一起負責

4：爸爸負責多一點

5：全部由爸爸負責

教養孩子的工作 媽媽想怎樣分工？ 爸爸想怎樣分工？ 讓孩子乖乖吃飯 安排孩子刷牙、洗澡、清潔 孩子生病時需要特別照顧 為孩子添置日用品、衣服、玩具、文具、書籍 處理孩子的紀律問題 處理孩子的社交問題 處理孩子的情緒問題 處理兄弟姊妹之間的問題 處理家傭與孩子之間的問題 處理孩子使用電子產品的問題 回應孩子「沒完沒了」的問題 講故事給孩子聽 與孩子玩耍

完成表格後，若然同一項工作的數值差異越小，表示雙方在分工上的共識越強。比如在「講故事給孩子聽」這一項中，媽媽填寫了1，而爸爸填寫了2，那雙方的共識比較接近。反之而言，數值差異越大，表示雙方共識較弱，比如說媽媽填寫了4， 爸爸填寫了1，那麼雙方就需要再進行溝通，各自表達一下希望這樣分工的原因，看看是否可以達成更有共識有的分工。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。







