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姊妹們，上日我的文章標題是《是反彈 還是轉勢？》，其實，我當時的潛台詞是，現在是「熊市反彈」，大家應該做好心理準備！

結果，港股經過上周三假期後復市的逾千點升幅後，又再下跌。上周三，恒生指數收市18088點，大升1008點。但到今日截稿時，恒生指數已經跌至16500點左右，只不過一星期左右，港股已經回落了1500多點，完全回吐了上周三的升幅，這是典型的熊市走勢呢！

上次我跟姊妹Lucy碰面時談到近期的跌市，以及未來的投資前景。我告訴她，今次的跌市可能會持續一段時間，是屬於熊市，不是股災，但熊市比股災更可怕，因為跌幅可以很大，跌市的時間也會持續很久，所以，投資必須審慎和保守。

前兩日，我另一位股齡較輕的姊妹Ruby打電話來問我關於熊市的問題。由於她較年輕，某程度上未經歷過熊市，唯一經過的就是2020年那次的熊市，因此，我跟她的對話，值得跟大家分享一下。

「到底為甚麼會出現熊市？」Ruby問我。

「妳這個問題，就等於問為甚麼會出現牛市一樣！」

「嗯，對的，我也想問。」

「如果從基本分析的角度，當經濟向好，公司盈利增加，投資者追捧，股價持續向上，就會形成所謂的牛市；相反，當經濟向淡，公司盈利倒退，甚至虧蝕，投資者拋售，股價不斷向下，就會形成所謂的熊市。」

「如果從技術分析的角度又如何？」

「典型的牛市走勢必須是一浪高於一浪，相反，典型的熊市走勢必須是一浪低於一浪的。以近幾個月的港股走勢來說，明顯有這個跡象，所以，我認為，現在港股已經進入熊市！」

「但熊市一般會維持多久呢？」

「沒有一定的規律，今次熊市是由美國大幅加息導致，如果美國真的出現衰退，而這個衰退又傳導至其他國家，就不大可能於短時間內見底，期間可能會有較多的反彈，這其實是給予機會投資者止蝕離場。」

「即是熊市是有機會『逃脫』的？！」Ruby半開玩笑地說。

「是的，但也要看妳是否有決心。熊市一般持續較久，會消磨投資者的信心和鬥志，更可能是妳的『彈藥』，因為妳可能會因為股市反彈而以為股市已經見底，結果，新的投資又被綁住！」

（iStock）

「咦，聽妳這樣說，熊市其實很恐怖呢！」

「對呀，所以，我建議妳還是保守一點，除非妳想作中長線投資，又或者，妳有很強的持貨能力。」

「但熊市最終都會結束？」

「會的，正如牛市也必定會結束一樣，只不過，時間要多久是很難準確判斷的！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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