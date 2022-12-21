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連續兩次提到，外匯基金今年首三季虧蝕了2655億元。表面上，這是個天文數字，但相對於外匯基金的近4萬億元總資產，實際佔比只是6.3%左右。我忽發奇想，如果大家抹走個億字，即是投資4萬元，蝕了2655元，這是否較易接受呢？！

事實上，當我將外匯基金的背景和投資目標告訴姊妹Sara之後，她也明白外匯基金投資時的難處。

「妳知道外匯基金的資金來源嗎？」

「是不是跟我們納稅人有關？」

「也是的，但最主要的一部分其實是我們的貨幣基礎支持（Back up）。」

「貨幣基礎支持？好抽象呢！」

「噢，我簡單一點吧，其實，當發鈔銀行要印銀紙的時候，都要向金管局交付等值的美元，用7.8去計算，這個妳明白嗎？」

「這個我聽過，即是我們印的銀紙是有百分百的Back Up，對嗎？」

「對了，外匯基金就負責管理這筆錢Back Up的錢，另外，政府每年的財政盈餘，都會交給外匯基金管理的。這部分應該包括妳說的納稅人的錢了，因為有稅收收入的。」

「嗯，原來是這樣，那麼，外匯基金是不是以賺錢為主要目標？」

「問得好，肯定不是，因為外匯基金的主要目標是直接和間接地影響港元匯率，以保持香港的金融和貨幣穩定。所以，外匯基金的投資目標主要是保本，然後是確保整體貨幣基礎在任何時候，都有流通性極高的美元資產提供十足支持。萬一遇到狙擊，也有彈藥跟大鱷對撼。」

「嗯，明白了！」

「當然，在符合以上前提下，外匯基金也要盡量爭取投資回報，以保障基金的長期購買力（見附圖）。」

「同意，那麼，她們的資產配置又如何呢？」

「外匯基金的投資是以兩種資產配置作基礎，核心的是策略性資產配置，按照外匯基金的投資目標為基準。除此之外，就是戰略性資產配置，即是在策略性資產配置的大前提下，外匯基金可以調配個別資產，以爭取短至中期超越基準的回報。」我告訴Sara外匯基金的資產配置。

「好像很理論化，但其實，是不是主要是一個中長線的組合，在此之上，可以因應市況靈活走位，以爭取短線回報，或迴避風險？」Sara醒目地我們的炒股語言來演譯我的說法。

（istock）

「哈哈，聰明！其實，我們為自己安排的資產配置，也可以參考外匯基金，即是我們應該有一半資產是放在流通性高，且質素高的項目。有了這個核心之後，才分配三至四成資金用來買具增長潛力的股票，可以包括本地股票或海外股票（透過基金持有）。然後，我們可以考慮買一些流通性低，但具長線升值潛力的資產，這部分可以佔一至兩成左右。」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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