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姊妹們，2022年快將走到盡頭，過去3年的疫情也走到盡頭了。

過去3年，我們的生活可謂有了180度的改變，其中一大轉變就是要困在香港，不能出遊。另外，過去也沒想過的「在家工作」，幾乎成為我們的日常工作模式。我知道，現在即使疫情放緩，有些公司仍然繼續這個工作模式呢！

(iStock)

另外，最重要的轉變當然是每天外出都要戴口罩了。有姊妹們告訴我，過去幾年也沒花過太多錢買化粧品，甚至連置裝錢也慳了不少。既然不用外出上班，自然不用再買行政服裝。另外，由於外出必定要戴口罩，那就不用化粧和搽唇膏了。

但我想提醒姊妹們一下，不要因為過去幾年的困局而忘了女孩子的「終身事業」。

早前我的WhatsApp群組收到一段說話，恰巧就是我想跟大家表達的訊息，在此跟姊妹們分享一下，就作為我給大家的2023年新年禮物吧！

「18歲的漂亮，不是妳漂亮，是18歲的漂亮；30歲的漂亮，不是30歲漂亮，是妳很漂亮；40歲的妳依然很漂亮，不是40歲的漂亮，也不是妳的漂亮，而是妳真正活得漂亮！

永遠記住，生得漂亮是優勢，活得漂亮才是本事！

誰都不可以定格在18歲，活得精彩才是王道。

女孩子要努力經營好自己的人生，又美又有錢，更要健康！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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