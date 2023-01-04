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姊妹們，今日是2023年第一次跟大家見面，在此先祝各位新年進步，身體健康，即使中招都只是輕症。好不容易的2022年終於過去了，疫情之折騰，原來已經接近3年了。值得欣慰的是，在去年底時，我們終於看到曙光。

1月8日是個大日子，因為從這日起，港人熱切期盼的通關，真正可以實現了。雖然這也是按部就班地通關，但這是一個里程碑。如無意外，全面跟內地通關應該可以在未來一季實現了。

（資料圖片）

我相信，很多有投資的姊妹們，更會覺得去年是難捱的，因為港股經歷了3月疫情大爆發時的急挫後，反覆來到9和10月時，更進一步急跌至14600點的低位。2021年底時，恒生指數仍是23398點，即是最惡劣時，港股下跌三成八呢！

幸好，在美國通脹受控，預期加息步伐可以減慢，以及跟內地通關可期的刺激下，港股在11月先來一次報復式反彈，然後在12月再有6.4%進帳，令恒生指數差少許就重回20000點水平（去年底恒指收報19781點）。

不過，隨著通關的細節逐步落實，踏入2023年這兩個交易日，港股進一步造好，昨日（3日）已經重上20000點水平，大家都預期，今年港股應該可以擺脫弱勢，重拾升軌。

姊妹們，在分享我的看法之前，我想跟大家回顧一下，環球股市過去幾年的表現，從中其實可以看到一些端倪的。

剛才我說，港股有望攞脫弱勢，到底港股有幾弱？我自己形容是弱得有點離譜！何出此言？大家如果有印象，應該記得2020年疫情最初爆發那一年，環球股市其實是大升特升的。

但原來，當年的恒生指數和國企指數都是下跌的，雖然跌幅只有3%左右，但相比起環球主要股市的升幅，港股的表現實在令人失望。如果姊妹們不善忘，2020年其實是科技股大升的一年。

我同意，如果以個別股票計，尤其是內地的龍頭科技股，2020年都錄得不俗升幅（其實，二三線的科技股，當年的升幅更勁），奈何當時的恒生指數和國企指數，都是以舊經濟股為主，所以未能反映科技股的強勢。

到了2021年，大部分科技股開始從高位回落，這時恒指服務公司才不斷增加成分股數目，當中不少都是2020年已經大升的科技股。這些公司的股價都在加入成分股之後大跌，拖累恒生指數繼續走弱。

但2021年外圍的科技股其實仍然強勢，因為這時量化寛鬆貨幣政策正進行得如火如荼，所以，這一年港股可謂斯人獨憔悴，環球主要股市則繼續發光發亮（見附表）。

到了去年，由於俄烏戰事觸發通脹颷升，美國開始大幅加息，令到股債都下跌，外圍股市終於出現調整，港股也不例外，跟隨外圍下跌，變成連續3年都下跌。

但另一邊廂，雖然說外圍股市下跌，但跌幅也不是想像般大，美股道指全年只下跌8.8%，英國股市埋單計更沒有下跌。唯一跌得厲害的只有美股納指（科技股為主），全年下跌了33%，但考慮到前兩年納指升了四成三和兩成一，去年的跌幅其實只是健康的調整呢！

那麼，我對2023年的展望又如何，不如留待下星期再續吧！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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