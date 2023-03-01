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姊妹們，闊別本欄兩星期，港股在這段期間出現調整。從上一篇文章上線的日子計，過去3星期，港股調整了大約6%，而我在外遊前談到的比亞迪（01211），近期股價跑輸大市，以截稿時的股價大約211.2元計，股價回落了一成三。

上日的文章中提到，除了股神巴菲特明沽比亞迪之外，女股神Catherine Wood（港人稱之為木頭姐）也暗暗地減持比亞迪，雖然減幅只有兩成多，但也顯示她對比亞迪的樂觀程度遠不及她的愛股Tesla呢！兩位股神都減持比亞迪，難道比亞迪真的不值得持有？到底這兩個星期比亞迪發生了甚麼事？

但問這個問題之前，我反而想交代一下，2月初之前，比亞迪變成強勢的原因。綜合來說，主要因為去年比亞迪成為全球新能源汽車銷量最高的車企，去年共售出186.3萬輛新能源汽車。

另外，於今年1月30日又發盈喜，預告去年全年盈利約為160-170億元人民幣（下同），按年上升約4.5-4.25倍。即使扣除非經常性收益，淨利潤也有約151-163億元，大幅優於預期的132億元，而每股盈利則介乎5.5-5.84元，按年上升4.2-4.5倍。

但踏入2月之後，形勢出現逆轉，這段期間的主要壞消息是比亞迪的電動車也要減價促銷。

姊妹們，如果妳問我，這種情況其實也是預期之內，因為內地電動車的競爭只會愈來愈激烈，因為除了比亞迪這類早年已經投身電動車行列的車企外，一些本來生產汽油車的車企，以至所謂的汽車新勢力，又或者新加入汽車行列的科技公司，例如小米（01810）等，同樣會大量生產電動車，再加上外國車廠，最大當然是Tesla的競爭，可見的將來，大家在價錢方面的鬥法，是完全可以預計的。

只不過，比亞迪已經穩佔內地電動車的龍頭地位（市場佔有率大約兩成），即使打起減價戰，我相信她是會佔上風的。

事實上，比亞迪是全球供應鏈最垂直（Vertical）電動車製造商之一，最近更進一步收購內地4家互聯網保險公司（Insurtech）之一的易安財險，計劃提供車保服務。而她擁有的刀片電池專利，也讓她在競烈競爭中能夠脫穎而出。

除此之外，早前推動比亞迪股價上升的另一原因，是她拓展海外市場有進展。據日本傳媒報道，比亞迪在日本本土啟用銷售乘用電動車，首款在日本銷售的汽車為SUV車型「ATTO3」，最快在3月交付，價格為440萬日圓（約26.5萬港元）。報道又引述集團日本公司社長東福寺厚樹表示，目前已有70個地點開店的時間表，且計劃2025年底前在日本開設100家店舖。

首款在日本銷售的SUV車型「ATTO3」。 （AP）

過去幾年，當比亞迪股價節節上升的時候，傳媒報導比亞迪的往績市盈率已經高逾百多倍以上。其實，貼市的投資者應該知道，實際情況應該不是這樣，因為比亞迪的盈利正在高速增長，但到底可以賺多少仍然是靠估。但當2022年的盈利有了眉目之後，比亞迪的「真身」也出現了。

以去年底的股價192.6元計算，市盈率大約28.6-30倍，明顯不算貴。因此，踏入2023年之後，比亞迪的股價就先來一輪狂飆，最高升至2月2日的268元。如果以截稿前的股價211.2元計算，比亞迪去年的市盈率大約36-38.4倍左右。

幾乎可以肯定，今年比亞迪的盈利再不可能升幾倍，但要升幾成卻絕對有可能。如是的話，比亞迪今年，以至明年的市盈率仍是30倍之下，比Tesla的40多倍仍算便宜，或者至少不算貴！

當然，比亞迪的股價仍然受到股神不斷減持的困擾，要升回去年6月的333元左右高位，相信仍要一段長時間，但我認為，200元以下的比亞迪是值得吸納的。理論上，長揸或短炒都可以，但我會傾向短炒，因為電動車股價的波幅頗大，較適合短線投資呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au









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