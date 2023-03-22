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姊妹們，近期有個財經名詞肯定令大家感到很迷惘的，而且，這個名詞又「衍生」出幾個不同的名稱，這就更迷惘了。

但令人摸不著頭腦的是，說到底，這幾個名詞所指的都是債券。傳統上，買債券是一種低風險投資，但今次竟然可以一夜間變成廢紙，這不是很嚇人嗎？





（AP）

是的，我指的就是瑞信出現財務問題，最終由瑞士央行出面，拉攏另一家瑞士銀行瑞銀集團（Union Bank Of Switzerland, 簡稱UBS）收購瑞信。但在今次的收購條款中，有一項是要求瑞信要將她發行的AT1債券報銷，意味著買入瑞信這些AT1債券的投資者會遭到重大損失。

我的姊妹Jessica得悉今次事件後，除了感到很無奈之外，也認為買債券其實也很凶險。但當中卻有個名詞令她摸不著頭腦，那就是AT1債，或CoCo Bond。

「我從瑞信事件中聽到一個新名詞，叫AT1債，又叫做CoCo Bond，即可可債，這是一個很吸引的名字，表現上好像很甜，但原來是糖衣毒藥，到底是甚麼一回事？」

「CoCo Bond是金融海嘯後開始蓬勃起來的，英文全名是Contingent Convertible Bond，有人用了這兩個英文字的頭兩個字母合併成CoCo，中文一般譯做應急可換股債券，又或者簡稱可可債。由於這是銀行作為額外一級資本的一部分，所以也稱為Additional Tier 1 Capital Bond，簡稱就是AT1債。但在理解AT1債之前，妳最好先掌握一下Convertible Bond，中文譯做可換股債券，妳要留意，可換股債券是沒有『應急』這兩個字在前面的！」

「嗯，我聽過可換股債券，但具體操作我不太清楚！」

「好的！可換股債券的意思是，這張債券除了是債券，可以定期收到利息之外，債券持有人還有機會行使這張債券，即是將這筆債轉換成股票，令持有人由債主變成股東。」

「那麼，債主可以用甚麼價錢轉換成股票呢？」

「是這樣的，當發行債券時，發行人已經訂了一個行使價，一般都比該公司的市價有溢價，例如現時公司股價是10元，行使價可能是13元，甚至15元，即是債券持有人即時轉換是沒有著數的，一定要等到公司股價造好之後才值得行使。」

「即是在債券到期前，如果該公司的股價高於行使價，我就可以要求換入股票，然後馬上賣掉，再賺一筆，對嗎？」Jessica想了一想之後說。

「聰明，那麼，我考考妳，妳估普通債券的利息高一些，還是這類可換股債券的利息高一些？」

「嗯，應該普通債券的利息高一點吧，因為如果公司股價高於行使價，我除了收到債券的利息外，連本金也有機會賺錢。如果股價不濟，不能超越行使價，我便不行使，是典型進可攻、退可守的安排，因此，我相信，這類債券的利息應該會低一點！」

「對呀，一般來說，可換股債券的票面息率比沒有換股權利的債券為低，原因就正如妳指出的一樣！」

「我明白了可換股債券，那麼，應急可換股債券又如何呢？」Jessica有點心急了！

「其實，兩者有一個很大分別，那就是，應急可換股債券轉換成股票的權利，不在債券持有人，而是在債券發行人！妳可以想像到，當妳行使可換股債券，將它轉換成股票時，肯定是因為股價已經升超過行使價，妳可以『財息兼收』。但應急可換股債券剛好相反，當公司面對困難，可以是股價跌至某一水平，或財政惡化至某一水平時，發債人（主要是銀行）便可以要求妳換股，由債仔搖身一變，成為股東，但這種股東一做也罷了。當最極端環境出現時，發行人甚至可以不要求妳換股，索性將這些債券作廢，藉此協助發債人應急，或者渡過難關！今次瑞信的事件，正是後者的情況了！」

「嗯，我明白了，但如果有這種條款的話，怎會有人願意買呀！」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au









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