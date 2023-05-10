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金管局前日公布了今年首季外匯基金的投資表現，在投資環境顯著改善的情況下，外匯基金首季賺了979億元。

姊妹們，如果妳還記得去年全年，外匯基金曾經大幅虧損2054億元的「劣績」，妳對今次的成績表可能有幾個反應，一是感到有點安慰，因為已經追回去年近半的損失；又或者感到外匯基金的投資專家也不外如是，因為去年環境差就蝕，今年環境好轉就賺錢，沒有技術可言；又或者，妳純粹感到外匯基金的投資回報原來是大上大落！

姊妺們，其實，我自己對於外匯基金今年首季的業績，可以謂沒有太大感覺（某程度上這也是滯後的數據，因為如果妳是貼市投資者，一早已經知道過去一季的投資環境）。只要我告訴大家一些數據和資料，大家就會明白我的感受。

（資料圖片）

首先，所謂賺了979億元，其實只佔外匯基金總規模41577億元（截至今年2月28日）的2.35%，這是不是微不足道呢！或許，有姊妹們馬上嗤之以鼻，因為「我造定期都高過啦！」

同樣地，如果妳有這個想法，當去年外匯基金蝕了2054億元時，妳就不應該有太大的指責呢！因為這只不過是外匯基金規模的4.4%左右。妳自己去年的投資，都不止5%吧！

另外，外匯基金的投資不可能All in一種資產的，因為外匯基金的主要目標是直接和間接地影響港元匯率，以保持香港的金融和貨幣穩定。

所以，外匯基金的投資目標主要是保本，然後是確保整體貨幣基礎在任何時候，都有流通性極高的美元資產提供十足支持，萬一遇到狙擊，也有彈藥跟大鱷對撼。但在符合以上前提下，外匯基金也要盡量爭取投資回報，以保障基金的長期購買力。

如果以一個長期投資組合來說，外匯基金的表現其實一點也不差。首先，過去近30年，外匯基金都是賺多蝕少的，當中只有2008年金融海嘯時蝕了5.6%，另外就是2015年蝕了0.6%，然後就是去年的4.4%了。

我在本欄也提過，由於外匯基金每年，甚至是每季都要「截數」（公布一個Mark To Market的數字），對外公布成績，如果該時段的市況差，表現當然會差，但如果市況轉好，表現自然也會向好，這是無可避免的。

因此，我自己其實不傾向外匯基金每季公布業績的，一年一次已經足夠。我們作為納稅人，更需要知道的，其實是外匯基金的資產配置和投資策略呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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