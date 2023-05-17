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姊妹們，兩年前，恒指服務公司經過一輪諮詢後，提出了以下五大改革建議，其中最主要的建議是將恒指成分股的數目，由當時的50隻左右，大增至100隻，而在2022年中時會率先增至80隻。

兩年過去了，本來計劃去年就將恒指成分股數目，率先增加至80隻的中期目標，結果推遲至今年6月才實現。

上周五，恒指服務公司公佈季檢結果，宣佈納入華潤電力（00836）、紫金礦業（02899）、京東健康（06618）和携程（09961）4隻股份，在沒有剔除任何現有成分股的情況下，恒生指數成分股的數目終於增至80隻。這項變動會於6月5日生效。

（資料圖片）

當恒指服務公司宣布了成分股的變動後，我的姊妹Lucy就WhatsApp我，跟我分享她對過去一年恒指新貴表現的看法。

兩年前當恒指服務公司宣布這個重大改革後，她對未來會加入成為恒指新貴的股份有莫大憧憬。誰不知，這些新貴的表現，令她感到有點沮喪。

「我有做功課呀，當恒指服務公司宣布改革恒指成分股時，恒指成分股的數目只有52隻，現在終於增至80隻，總共增加了30隻成分股（剔除了兩隻）。單計2022年至今，也增加了17隻（見附表），但我對這些新貴真的沒有太大印象，有些我更未聽過她們的名字。」

「我估計，妳所指的印象，應該是指這些新貴的股價表現不太突出吧！」我半開玩笑地說。

「這個當然有點關係，但不知道是不是為了增加數目，所以，新加入的股份，無論業績和股價表現都好像很平淡。」

「但撇開這些新貴是否不外如是的問題，當日我也提了好幾隻有機會納入的新貴，當中有不少都躋身成分股呢！妳有沒有跟進呀？」我帶點邀功的口吻說。

「有嗎？我忘記了。」Lucy給我一個笑臉。

「妳忘記了，那就由我來提醒妳吧！我曾經這樣告訴妳的：『其實妳可以按著恒指服務公司希望增加覆蓋的行業去發掘，例如資訊科技當中，很多人都看好快手科技（01024）、京東集團（09618）和網易（09999）；醫療保健方面，較多人看好京東健康（06618）和平安好醫生（01833），其餘還有微創醫療（00853）、信達生物（01801）和翰森製藥（03692）；至於必需或非必需消費的公司中，最多人留意比亞迪（01211）、百勝中國（09987）、中國飛鶴（06186）、農夫山泉（09633）和李寧（02331）等等！』這13隻股份當中，已中了8隻中，成績算不錯吧！」

「妳的貼士水準不錯，但她們的表現卻一般呢！」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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