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姊妹們，「躺平」這兩個字妳可能經常聽到，也較易理解，但「內卷」對大家可能有點陌生吧！我自己也是先曉得「躺平」，才知道有「內卷」的。但現實上，原來是先有「內卷」，才有「躺平」的，就正如我今日文章的標題，那就是「內卷不成唯有躺平」。我最初以為內卷的意思跟躺平差不多，誰不知，這兩個詞的意思剛好相反（下文再交代）。

上星期是我3年多以來第一次回內地公幹兼探親戚，每次見到客戶或親友，我都會問他們，今年內地經濟如何？！

令我有點吃驚的是，他們異口同聲說不好。再準確一點是「兩極化」，即是基本日常消費還可以，最高端的消費（準確來說不是消費）也不錯。朋友舉了一個例子，就是張大千的畫仍然可以用過億的價錢成交，即是最有錢的人，仍然有錢，以及願意花大錢去買心頭好。

只不過，最能夠支持整體經濟回穩的中產消費就依然疲弱。朋友告知，過去3年的疫情，內地採取滴水不漏的方法管控疫情，令到經濟急速下滑。現時雖然一切都已復常，但中產人士的收入仍然比疫情前低，加上對前景感到憂慮，於是就勒緊褲頭，不敢胡亂消費。

由此看來，政府還要推更多措施才能刺激起當前的經濟了；又或者，一定要有創新概念或板塊的出現才可以有更大的提振作用。

朋友告訴我，內地年青人的失業率十分之高，很多大學生畢業後都不容易找到工作，因為現在連超大型的科技巨企都不是說要請人，而是要炒人，即香港所謂的裁員！

我就趁機問問內地的朋友，內地叫的「內卷」是甚麼意思？有趣的是，他們都舉同一個例子來向我解釋：「假設一家公司的上班時間是朝九晚五，但有些人為了博上位，就工作到七、八點，其他人見到也不執輸，也跟著做到七、八點才下班，這就是內卷了，或者稱為內卷化。」

（資料圖片）

回港之後，我再上網查看內地年青人近年面對的問題，發覺一個令我有點意外的總結。原來，在改革開放之初，即是今日這班九十後，或二千年後的年青人的父母輩，雖然仍有不少限制，但只要肯努力打拼，仍然可以白手興家，出人頭地；但今時今日，內地經濟已經發展到一個地步，很多限制都放開時，這班還未富起來的第二代，卻原來如何打拼也不能上位，因為市場空間已經太小，但競爭卻太大了！

結果就出現文章標題的情況，那就是「內卷」不成，唯有「躺平」了！中產的新一代眼見父母輩能夠分享中國經濟高速發展的紅利，但自己卻是「蘇州過後冇艇搭」，一份挫敗感油然而生。

但如果愈來愈多人都採取消極態度，索性躺平，由過渡競爭走向退出競爭，甚麼都隨遇而安，內地經濟又怎能重拾升軌呢？！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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